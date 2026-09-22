El dirigente y senador provincial, Emmanuel Santalla, cuestionó al gobernador Axel Kicillof y a la ministra de Educación bonaerense por la demora en la implementación de la ley que regula el uso de pantallas en escuelas primarias de la provincia de Buenos Aires.

"¿Alguna vez te enojó una buena noticia? A mí sí", comenzó Santalla en un video publicado en sus redes, en referencia al anuncio de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que prohibirá los teléfonos celulares en escuelas primarias y secundarias, ni en clase ni en los recreos, desde el 3 de noviembre. Recordó además que Lula da Silva adoptó la misma medida en Brasil hace un año.

En ese marco, señaló que en la provincia de Buenos Aires "desde diciembre del año pasado aprobamos una ley para restringir el uso de celulares en escuelas primarias, por unanimidad en las dos cámaras, y estamos esperando que el señor gobernador y la ministra se hagan cargo de implementar esta ley".

Santalla leyó el texto de la norma: "La presente ley tiene por objeto promover el uso seguro y responsable de las pantallas y regular su utilización por parte de alumnos y alumnas del nivel primario. Entiéndase como uso responsable la no utilización de dispositivos digitales durante la jornada educativa, salvo requerimiento y autorización explícita del docente".

"La ley es clara. Tiene que ver con cuidar la salud física y emocional, y el proceso de aprendizaje y la educación de nuestros pibes y pibas. Esperemos que se implemente cuanto antes", concluyó.