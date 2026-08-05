Trabajadores de la empresa textil Alter, junto a la Asociación Obrera Textil (AOT) Quilmes, realizaron este martes una protesta frente a la planta ubicada sobre avenida Mitre al 50, en Berazategui, para exigir la reincorporación de los empleados despedidos o el pago del 100% de las indemnizaciones.

Según denunciaron desde el gremio, la empresa desvinculó a 28 trabajadores, de los cuales 16 fueron despedidos recientemente sin percibir las indemnizaciones correspondientes ni obtener respuestas a sus reclamos.

El secretario general de la AOT Quilmes, Gustavo Sánchez, calificó la situación como "injusta" y sostuvo que el sindicato buscará la reincorporación de los trabajadores o el pago total de las indemnizaciones. Además, confirmó que, de no haber una solución, el conflicto continuará y el próximo lunes se presentarán en el Ministerio de Trabajo.

Uno de los empleados despedidos señaló que son 28 familias las que quedaron sin su fuente laboral y reclamó una respuesta por parte de la empresa.

El conflicto se da en un contexto especialmente complejo para la industria textil, uno de los sectores más afectados por la apertura de las importaciones impulsada por el gobierno de Javier Milei. Empresarios y sindicatos del rubro vienen advirtiendo desde hace meses sobre la caída de la producción, el cierre de fábricas y la pérdida de puestos de trabajo como consecuencia del ingreso de productos importados y la retracción del consumo interno.

Los trabajadores adelantaron que mantendrán las medidas de fuerza hasta obtener una respuesta a sus reclamos.

Vía @principiosdiario