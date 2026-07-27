Cruce entre Quilmes y CABA por el acceso a los espacios recreativos

Un enytredicho político se desató este lunes en las redes sociales a partir de una publicación del jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, quien destacó una medida vinculada al acceso al Ecoparque de la Ciudad de Buenos Aires, en plenas Vacaciones de Invierno.

“Prioridad porteña en el Ecoparque. No residentes pagan”, escribió Macri en su cuenta de X, ex Twitter, junto a una imagen de la cartelería ubicada en uno de los accesos al predio. En el cartel se informa que quienes tengan domicilio en la Ciudad deben ingresar presentando su DNI por la Avenida Sarmiento 2885.

La publicación generó una rápida respuesta desde Quilmes. El secretario del Municipio, Alberto De Fazio, salió al cruce del mandatario porteño y contrapuso la política de acceso a las actividades recreativas que impulsa la comuna durante las vacaciones de invierno.

“Vengan a divertirse a Quilmes, a ningún niño o niña se le va a preguntar dónde vive”, respondió De Fazio a través de la misma red social.

El funcionario quilmeño acompañó su mensaje con un afiche de promoción del Gran Parque de Juegos, una de las propuestas organizadas por el Municipio en el marco de las vacaciones de invierno, que funciona en el Polideportivo Municipal.

El intercambio volvió a poner en escena una de las discusiones recurrentes entre dirigentes del oficialismo porteño y referentes del peronismo bonaerense: el acceso y el financiamiento de los espacios y servicios públicos, y las diferencias entre las políticas implementadas en la Ciudad de Buenos Aires y los municipios del conurbano.

El cruce, además, se produjo en plena temporada de vacaciones de invierno, cuando distintas ciudades y municipios promocionan sus propuestas recreativas para las familias y buscan atraer visitantes a sus espacios públicos.