Idiota seudo ambientalista a la vista

En todos los rubros, en todas las profesiones y oficios, en todos los reclamos y en cada bandera, siempre detrás de esconden idiotas que buscan ensuciar un reclamo colectivo que puede ser sincero y genuino, y lo único que logran es desprestigiarse. Poco peligroso, pero

Este martes, Matias Cabezas, un vecino de Hudson que es parte junto a su esposa de un grupo de ambientalistas, subió a redes una vez más información falaz y mentirosa sobre el nuevo Circuito Ciclista que quiere instalarse en las costas de Hudson, diciendo (y subiendo incluso a sus redes sociales) que el director del diario El Suburbano (panel y web), Adrián Di Nucci es parte de este emprendimiento.

No conforme con ello, y ante la negativa que le hicimos llegar, este ignorante que seguramente así chequea cada cosa que lleva adelante y que por su conducta tanto desprestigia al resto de sus colegas, insiste sobre este dato falaz y mentiroso.