Con una concurrencia estimada en más de 3 mil personas, el sábado 20 de septiembre se realizó la 35º Fiesta del Jubilado y la Jubilada en Berazategui. El tradicional festejo es impulsado por el intendente Juan José Mussi y reúne a todos los Centros de Jubilados de la ciudad. También se sumaron vecinos y vecinas mayores de 60 años que residen en el distrito y no participan de ninguna institución.

El evento, organizado por la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes del Municipio -a cargo de María Laura Lacava-, se desarrolló en el Centro Municipal de Actividades Roberto De Vicenzo, con el show en vivo de boleros, cumbia tropical y humor de Los Amados, además de varias actividades recreativas.

La Fiesta del Jubilado y la Jubilada se realiza todos los años con el objetivo de homenajear a las personas mayores de Berazategui. En esta 35° edición, la celebración tuvo como consigna la frase “Poner en valor sus derechos” como una forma de reconocer su aporte a la sociedad. En este sentido, durante la jornada hubo actividades recreativas -llevadas a cabo por profesores de la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes- basadas en formar lazos de amistad, respeto, solidaridad, empatía, compromiso, alegría y complicidad.

Lacava indicó: "Juan José Mussi -desde que asumió por primera vez como intendente- entiende que las políticas públicas para las personas mayores son necesarias e indispensables. Cada una de las medidas que la Municipalidad destina a ellos, les mejora su calidad de vida. En Berazategui los queremos y respetamos. Nos pronunciamos a favor de los jubilados y jubiladas, siempre vamos a poner en valor sus derechos, y siempre van a ser nuestra fuente de inspiración para seguir trabajando con el objetivo de que puedan vivir mejor”.

Por su parte, Ricardo Coronel, vecino que integra el Centro de Jubilados Primavera, expresó con alegría: “Esta fiesta es una maravilla, no se ve en muchos lados. Es la segunda vez que vengo, y este año la esperé para venir a disfrutar. Además de este festejo, los jubilados accedemos a distintos servicios municipales todo el año, por ejemplo en el Centro tomo clases de tango. La verdad que la pasamos hermoso, Berazategui es una de las ciudades más lindas”.

La primera edición de este festivo encuentro tuvo lugar en 1990. A medida que pasaron los años, el número de participantes se fue incrementando hasta convertirse en un evento que reúne a miles de jubilados y jubiladas del distrito.