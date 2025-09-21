La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires participó de los festejos por el Día de los Jubilados en el Centro de Jubilados y Pensionados Provincial, donde se realizó un encuentro para reconocer a quienes dedicaron su vida al trabajo y la defensa de los derechos laborales.

El secretario general de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo, llevó el saludo de la conducción provincial y expresó: “Estamos muy contentos de poder festejar su día con las y los jubilados que hicieron grande a nuestra organización”.

En ese sentido, Arévalo resaltó: “Son un ejemplo de lucha, siguen peleando por sus derechos, todos los miércoles están reclamando por un salario digno y para que el gobierno de Javier Milei les devuelva los medicamentos que les quitó”.

Para cerrar su mensaje, el dirigente sindical afirmó que “hay que seguir manteniendo la lucha por el 82% móvil, una demanda histórica que representa justicia para quienes dieron todo durante su vida laboral”.

La jornada reunió a jubilados, pensionados y referentes sindicales, en un clima de reconocimiento y compromiso por la defensa de los derechos previsionales.