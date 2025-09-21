Los días martes 23, miércoles 24 y jueves 25 de septiembre, Lanús Gobierno llevará adelante el Programa Plazas Saludables en diferentes espacios públicos del distrito para que las personas puedan practicar actividad física y acceder a servicios médicos en forma gratuita.

Durante las tres jornadas, -que se realizarán de 10 a 13 horas-, las y los vecinos podrán solicitar la toma de signos vitales y controlar su peso y talla. A su vez, dispondrán de talleres de alimentación saludable y turnos para nutrición.

Asimismo, podrán realizar actividad física en forma grupal. Entre las actividades, podrán elegir hacer caminatas guiadas, ejercicios de bajo impacto o circuito activo: Las clases estarán a cargo de profesionales municipales.

También, se brindarán charlas informativas sobre el acceso al sistema de salud y se ofrecerán diversos programas de acceso a la medicación. A su vez, habrá juegos y talleres.

Cronograma:

Martes 23 de septiembre

Plaza Leandro N. Alem

Ramón Cabrero 4201, Monte Chingolo.

Miércoles 24 de septiembre

Plaza San Martín

Enrique Fernández y Ocampo, Lanús Oeste.

Jueves 25 de septiembre

Plaza Arias

Carlos Gardel 1301, Lanús Oeste.