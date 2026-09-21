El Consejo del Partido Justicialista de Berazategui realizó una jornada de reflexión al cumplirse 50 años de La Noche de los Lápices. El encuentro fue encabezado por el presidente del PJ e intendente de Berazategui, Carlos Balor, y contó con una gran asistencia. Allí se reafirmó la importancia de mantener viva la memoria y recordar a las nuevas generaciones el compromiso con la democracia y los derechos humanos.

“Éste no es un aniversario más. Se cumplen 50 años del secuestro y desaparición de chicos que luchaban por sus derechos”, afirmó Balor. Y dirigiéndose a las juventudes presentes, indicó: “Hoy por hoy, ellos están siendo atacados de otra manera: por la falta de trabajo, porque este Gobierno quita todos los beneficios, destruye todo lo que se logró. Esto perjudica a nuestros jóvenes, que estudian y después no tienen a dónde ir a trabajar, porque se cierran fábricas y pymes”.

El Titular del PJ local también declaró: “El Dr. Mussi decía que lo mejor que hay que hacer para contrarrestar todo esto es militar. Les pido a nuestros jóvenes que empecemos a militar en los barrios y en los Centros de estudiantes, a hablar con los otros jóvenes. Que estén cerca de nuestra gente para, el año que viene, cambiar este modelo de Gobierno que no tiene armas, pero que está destruyendo a nuestra juventud. Los convoco a militar en los barrios, a hacer trabajos sociales. Cuando me necesiten, voy a estar”.

Por su parte, Salome Pereyra, secretaria de Derechos Humanos del Consejo, expresó: “Nuestros jóvenes de La Noche de los Lápices fueron secuestrados, torturados y desaparecidos por tener sensibilidad social, por enarbolar las banderas de la independencia económica, la soberanía política y la justicia social”. Y recordó: “Reivindicar fechas como ésta nos hace pensar. Aquellos sucesos trágicos de 1976 remarcan la necesidad de mantener viva la memoria sobre lo que fue el terrorismo de Estado, de saber el destino de los desaparecidos y reflexionar sobre la importancia de la militancia”.

En tanto, Tomás Muraco, parte de Juventud del Consejo y militante por la Juventud Peronista de Plátanos, destacó: "Es importante mantener estos homenajes, no olvidarlos, asumir nuestra historia para que nunca más nos quieran quitar nuestros derechos y la libertad de vivir en democracia, para construir un futuro de prosperidad sin negar nuestra historia. Recordamos y ponemos en práctica los valores consolidados que nos inculcó el Dr. Juan José Mussi, desde sus inicios hasta el último día de su mandato, con el compromiso social que lo caracterizaba”.

Durante la jornada, se proyectó un video con palabras alusivas del Dr. Juan José Mussi y se entonó el Himno Nacional Argentino. Además, se mencionó a los jóvenes víctimas de La Noche de los Lápices y se reconoció a quienes se desempeñaron como secretarios del Área de Juventud del Partido Justicialista local desde el retorno de la democracia. El acto concluyó con la entonación de la Marcha Peronista. Junto a Carlos Balor, Salome Pereyra y Tomás Muraco estuvo presente Luis Ayala, actual secretario del Área de Juventud del Consejo.

De esta manera, se recordó a aquellos jóvenes estudiantes secundarios de la ciudad de La Plata -en su mayoría militantes de la UES, de entre 16 y 19 años- que fueron secuestrados la noche del 16 de septiembre de 1976 y jornadas sucesivas, tras reclamar por el boleto estudiantil en el Ministerio de Obras Públicas. De los diez estudiantes secuestrados, seis fueron desaparecidos y asesinados por la Dictadura Cívico - Militar, tras padecer tormentos en distintos Centros clandestinos de detención.