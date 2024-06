Daniel García, Defensor del Pueblo de Avellaneda, se dirigió por escrito al Responsable de la Unidad Operativa de Edesur S.A. en Avellaneda, pues, como consecuencia del arduo trabajo que se realiza en función que los vecinos cuenten con el servicio eléctrico de calidad que se merecen.

Segñun dijo el funcionario, detectó que desde Edesur "se cierran los reclamos como resueltos sin que los usuarios tengan con suminis-tro".

García explicó que cuando "los usuarios de Edesur S.A. tienen un problema con el suministro eléctrico y hacen el correspondiente reclamo, una cuadrilla contratada por la Empresa es la que se presenta a los efectos de resolver el desperfecto técnico. Pues bien, se ha detectado que las cuadrillas no hacen las reparaciones que se les encomiendan y cierran los reclamos como resueltos, cobrando de esta forma por un trabajo que no realizaron".

Agregó además que esta "era una práctica que se había instalado hace unos años y con la cual se había podido terminar, pero empezó a evidenciarse nuevamente".

Por éste motivo, García se dirigió al Jefe de la Unidad Operativa Avellaneda, y le pidió que si no está capacitado para cumplir con los controles necesarios sobre dichas cuadrilla, renuncie al cargo para el que fue designado.