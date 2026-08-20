A través de un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional referente a la lucha inquebrantable contra la ciberdelincuencia, agentes del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a tres sujetos acusados de integrar una estructura dedicada a la captación de personas vulnerables y utilizar sus identidades para abrir cuentas virtuales.

La presente intervención guarda directa correspondencia con diversos allanamientos realizados en abril del corriente año por personal del Departamento Delitos Fiscales, perteneciente a la Dirección General de Delitos Complejos de la Superintendencia de Investigaciones Federales de esta PFA, respecto a una organización que abordaba a ciudadanos en situación de extrema vulnerabilidad para recaudar, dispersar y ocultar fondos procedentes de un casino online clandestino y de otras prácticas también ilegales.

Por orden de la Unidad Funcional de Instrucción N°2 del Departamento Judicial de La Plata, a cargo de la Dra. Betina J. S. de Lacki, los efectivos de la mencionada dependencia continuaron con el desarrollo de la investigación y, consecuentemente, lograron obtener elementos más que importantes para la causa.

Según lo probado, los damnificados eran seducidos, debido a su situación económica, a realizarse validaciones biométricas a cambio de una suma de dinero, por lo que entregaban su documentación y permitían tomarse varias fotografías. Con esos datos, los sospechosos abrían cuentas bancarias y billeteras virtuales que, si bien figuraban a nombre de los damnificados, tanto los teléfonos, como los correos electrónicos, los dispositivos y las claves quedaban bajo su control.

El ardid proseguía cuando estas cuentas recibían transferencias y luego eran vaciadas rápidamente. De ese modo, el dinero circulaba por billeteras virtuales, terminales de pago, operaciones financieras de supuestos arbitrajes y criptoactivos, incrementando progresivamente la distancia con su origen verdadero.

En ese aspecto, los uniformados de la PFA lograron determinar que parte de los fondos provenían de un casino online que operaba de manera clandestina.

Asimismo, identificaron a tres personas (dos hombres y una mujer), sindicados de haber llevado adelante el desarrollo de estas maniobras. De acuerdo con lo probado por los investigadores, la mujer se habría encargado de la captación de las víctimas, mientras que los otros se habrían dedicado tanto de la apertura y administración de las cuentas abiertas como así también en los manejos financieros, los cuales ascenderían a 27 mil millones de pesos en escasos meses.

Respecto a ellos, localizaron un total de nueve domicilios en las provincias de Buenos Aires y Córdoba, los cuales tendrían vinculación con la causa.

En efecto, el Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial de La Plata a cargo del Dr. Agustín Carlos Crispo, ordenó los allanamientos sobre los inmuebles ubicados en las calles 49, de La Plata; General Acha, de Quilmes; Francia y Misiones, de la localidad cordobesa de La Falda; y Bélgica, Diagonal Pueyrredón, Aristóbulo del Valle, Avenida Constitución, José Peralta Ramos y Dorrego, en Mar del Plata.

Durante los procedimientos, que se realizaron mancomunadamente con personal de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Mar del Plata, se detuvieron a los tres sospechosos y se incautaron una pistola calibre 9mm, 17 teléfonos celulares, un automóvil de alta gama, cuatro notebooks, seis CPU, tres pendrives, seis posnet, dos DVR, dos discos rígidos y otros dos extraíbles, 2.787.440 pesos argentinos, 3.300 dólares estadounidenses, 3.490 pesos uruguayos y 50 dólares de Hong Kong.

En relación con la pistola incautada, la citada fiscalía dispuso iniciar actuaciones sumariales caratuladas como “Tenencia ilegal de arma de guerra”.

Cabe destacar que, los funcionarios policiales continúan con las investigaciones a fin de escalar dentro de la estructura jerárquica y determinar quiénes dirigían, financiaban y se beneficiaban, teniendo como objetivo desarticular la totalidad de la red delictiva.

Los detenidos, de nacionalidad argentina y mayores de edad, quedaron a disposición del magistrado interventor por el delito de “Asociación ilícita”, aguardando las actuaciones procesales de rigor.