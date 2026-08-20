Se celebraron los 25 años de la Peluquería Infantil Peladitos, ubicada en calle 149 N° 592. El intendente de Berazategui, Carlos Balor, estuvo en el festejo de este tradicional comercio de la ciudad y entregó una placa alusiva a su dueño, Fernando Gervatovski. Fue en reconocimiento a su trayectoria comercial y deportiva, ya que durante diez años jugó en la Asociación Deportiva Berazategui (ADB).

“Felicitaciones por el trabajo sostenido de tantos años, apostando por nuestra ciudad y su desarrollo comercial”, recalcó Carlos Balor.

Por su parte, Fernando Gervatovski, propietario de Peladitos, expresó: “Me siento muy orgulloso de ser un comerciante de Berazategui con 25 años de historia. Estoy muy contento y agradecido por la visita del intendente Carlos Balor”.

Además de ser un comerciante histórico, Gervatovski integró el equipo de la ADB que logró el ascenso a la B Metropolitana en la temporada 1996 / 1997.

Participaron de la celebración, además, integrantes del Gabinete municipal.