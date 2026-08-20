Lanús Gobierno informa que este sábado 22 y domingo 23 de agosto, de 12 a 20, se llevará adelante el Campeonato Provincial del Alfajor en Lanús en el Microestadio Lionel Messi, ubicado en 29 de Septiembre N° 2850, en Remedios de Escalada, con entrada libre y gratuita.

El evento reunirá a diversos productores regionales y contará con las siguientes categorías: mejor alfajor clásico (chocolate negro, chocolate blanco y dulce de leche), mejor alfajor de sabores y texturas (frutal, con corazón y de textura), mejor alfajor de identidad y creatividad (regional, de autor y de aroma).

Se entregarán diplomas a los más destacados de cada instancia (primero, segundo y tercer puesto), como así también las ciudadanas y los ciudadanos tendrán la posibilidad de saborear las mejores variedades, conocer los distintos productos presentes y elegir sus favoritos.

El cronograma de actividades del sábado también contará con las clases maestras de Karina Chirino, creadora del emprendimiento Mencantó, a las 15; de Oscar Méndez, integrante de Zendem alfajores, a las 16; la presentación del alfajor lanusense homenaje a los Veteranos de Malvinas por parte de Zendem a las 17; y el acto de premiación a las 18.

Mientras que, el domingo, continuarán las clases maestras de la mano de Sebastián Gaudio, dueño de “Señor Alfajor” a las 15; de Mirta Carabajal, reconocida chef y pastelera, a las 16; de Flor Menescaldi, profesora de pastelería creativa, a las 17; y a las 18:30 se desarrollará la entrega de la torre de alfajores.

A su vez, el evento tendrá la participación especial de la Feria de la Economía Social “Hecho en Lanús”.