El intendente de Berazategui, Carlos Balor, encabezó un encuentro con las alfabetizadoras solidarias del Programa Municipal de Alfabetización. Durante la jornada, las educadoras compartieron las historias de los vecinos que están aprendiendo a leer y escribir en los 18 Centros de aprendizaje del distrito.

“Me contaron muchas historias de ellas y sus estudiantes: vecinos que están aprendiendo a leer y escribir. Me llevo el corazón lleno y les agradezco porque lo que hacen transforma la vida de muchos berazateguenses”, destacó Balor.

A su vez, la coordinadora del Programa que depende de la Secretaría de Cultura y Educación municipal, Giuliana Calvín, explicó: “Durante el encuentro pudimos contarle a nuestro Intendente sobre la tarea que realizan las alfabetizadoras solidarias en los Centros y las experiencias de los vecinos y vecinas que participan del Programa. Nos escuchó, compartió con nosotras y es muy importante que nos haya visitado y apoye lo que hacemos”.

Por su parte, Magalí Iparraguirre, alfabetizadora del Centro de Alfabetización San José - San Mauro, indicó: “Le contamos al Intendente sobre uno de nuestros proyectos: el libro textil que se llama ‘El Ser de Provincia’. Vecinas que vinieron de distintos puntos del país querían expresar su historia, no solo a través de la escritura sino también mediante collages, fotos, bordados. Fue una experiencia muy movilizante”.

En tanto, María José Méndez, alfabetizadora del Centro que funciona en el Complejo Cultural Municipal La Humanitaria, expresó: “Hay muchas historias lindas. En el libro 128 palabras -editado por Ediber-, Gustavo contó su experiencia de cómo pudo acceder a su Documento Nacional de Identidad (DNI), a través de un acompañamiento que hicimos con el Programa. A partir del acceso a ese derecho, él pudo acceder a otros. Esa es la esencia del Programa: que las personas conozcan sus derechos y puedan transformar sus vidas”.

El Programa Municipal de Alfabetización, que comenzó por impulso del Dr. Juan José Mussi, tiene el objetivo de garantizar el derecho a la educación. Durante estos años se contactó a miles de vecinos y vecinas para invitarlos a los Centros de Alfabetización. Para esto, se realizaron censos de trayectorias educativas por los barrios de Berazategui y se establecieron vínculos con referentes e instituciones. A partir de su participación en estos Centros, muchas personas continuaron sus estudios en otros niveles educativos del sistema formal y, también, en talleres de la Secretaría de Cultura y Educación.