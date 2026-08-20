El intendente Carlos Balor estuvo en la Jornada territorial Organizar Comunidad en Berazategui, que se realizó el jueves 13 y el viernes 14 de agosto en el Polideportivo Municipal N° 4 del barrio Villa Mitre. La iniciativa, organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires -en articulación con la Municipalidad de Berazategui-, reunió en un mismo espacio diversas Dependencias provinciales y municipales para brindar trámites, asesoramiento y servicios gratuitos.
“Recorrimos el Operativo Organizar Comunidad, una propuesta del Gobierno de la provincia de Buenos Aires que ofrece gratuitamente prestaciones, trámites y asesoramiento de Organismos provinciales y municipales a los vecinos y vecinas. Gracias, gobernador Axel Kicillof, por seguir acercando servicios a nuestros barrios”, expresó el intendente Carlos Balor, quien estuvo acompañado por todos los integrantes del Gabinete municipal.
Durante ambas jornadas, los vecinos y vecinas pudieron acceder a puestos de atención de distintos Organismos, realizar gestiones, recibir asesoramiento y conocer las políticas públicas que impulsan los Gobiernos provincial y municipal. Además, el evento incluyó operativos de documentación, vacunación, acceso a programas sociales y comercialización de productos de emprendedores regionales, además de stands de educación, género y otros servicios.
Por su parte, la directora de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Carmen Leguizamón, aseguró: “Organizar Comunidad es un dispositivo territorial que llevamos adelante junto al Municipio de Berazategui y distintos Organismos de la Provincia. Es muy importante este trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio, porque acerca las políticas públicas directamente a la comunidad”.
En tanto, la coordinadora de la Región AMBA Sur del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Valeria Lorena Slaven, señaló: “Este operativo interministerial permite que los vecinos y vecinas reciban los servicios del Gobierno provincial y de la Municipalidad de Berazategui directamente en sus barrios. Esto demuestra la importancia del trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio, para garantizar que todos y todas puedan acceder a sus derechos”.
Asimismo, la directora del Jardín de Infantes N° 925, Cristina Ramírez, quien participó de la iniciativa junto a los nenes y nenas del establecimiento, destacó: “Estos espacios fortalecen a la comunidad, acercan servicios a los vecinos y también permiten que las instituciones educativas demos a conocer nuestra propuesta. Los chicos disfrutaron mucho la experiencia y pudieron conocer todos los servicios que se ofrecieron en el operativo”.
Carlos Balor recorrió la Jornada Organizar Comunidad Berazategui, en Villa Mitre
El intendente Carlos Balor estuvo en la Jornada territorial Organizar Comunidad en Berazategui, que se realizó el jueves 13 y el viernes 14 de agosto en el Polideportivo Municipal N° 4 del barrio Villa Mitre. La iniciativa, organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires -en articulación con la Municipalidad de Berazategui-, reunió en un mismo espacio diversas Dependencias provinciales y municipales para brindar trámites, asesoramiento y servicios gratuitos.