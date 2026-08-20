El intendente Carlos Balor estuvo en la Jornada territorial Organizar Comunidad en Berazategui, que se realizó el jueves 13 y el viernes 14 de agosto en el Polideportivo Municipal N° 4 del barrio Villa Mitre. La iniciativa, organizada por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires -en articulación con la Municipalidad de Berazategui-, reunió en un mismo espacio diversas Dependencias provinciales y municipales para brindar trámites, asesoramiento y servicios gratuitos.



“Recorrimos el Operativo Organizar Comunidad, una propuesta del Gobierno de la provincia de Buenos Aires que ofrece gratuitamente prestaciones, trámites y asesoramiento de Organismos provinciales y municipales a los vecinos y vecinas. Gracias, gobernador Axel Kicillof, por seguir acercando servicios a nuestros barrios”, expresó el intendente Carlos Balor, quien estuvo acompañado por todos los integrantes del Gabinete municipal.

Durante ambas jornadas, los vecinos y vecinas pudieron acceder a puestos de atención de distintos Organismos, realizar gestiones, recibir asesoramiento y conocer las políticas públicas que impulsan los Gobiernos provincial y municipal. Además, el evento incluyó operativos de documentación, vacunación, acceso a programas sociales y comercialización de productos de emprendedores regionales, además de stands de educación, género y otros servicios.

Por su parte, la directora de Abordaje Territorial del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Carmen Leguizamón, aseguró: “Organizar Comunidad es un dispositivo territorial que llevamos adelante junto al Municipio de Berazategui y distintos Organismos de la Provincia. Es muy importante este trabajo conjunto entre la Provincia y el Municipio, porque acerca las políticas públicas directamente a la comunidad”.

En tanto, la coordinadora de la Región AMBA Sur del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, Valeria Lorena Slaven, señaló: “Este operativo interministerial permite que los vecinos y vecinas reciban los servicios del Gobierno provincial y de la Municipalidad de Berazategui directamente en sus barrios. Esto demuestra la importancia del trabajo articulado entre la Provincia y el Municipio, para garantizar que todos y todas puedan acceder a sus derechos”.

Asimismo, la directora del Jardín de Infantes N° 925, Cristina Ramírez, quien participó de la iniciativa junto a los nenes y nenas del establecimiento, destacó: “Estos espacios fortalecen a la comunidad, acercan servicios a los vecinos y también permiten que las instituciones educativas demos a conocer nuestra propuesta. Los chicos disfrutaron mucho la experiencia y pudieron conocer todos los servicios que se ofrecieron en el operativo”.