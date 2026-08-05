Artistas berazateguenses se presentaron en una nueva edición del Ciclo La Calle Celebra, que esta vez estuvo dedicado al Rock. Asimismo, en el Complejo Cultural Municipal La Calle hubo talleres e intervenciones artísticas.

Una de las músicas participantes, Tamara Palomeque, contó: “Elegí la canción ‘Todo un palo’, de Los Redondos, porque me gusta mucho y tenía ganas de presentarla en vivo”. Y agregó: “La pasamos muy bien, genial la organización, y agradezco que existan estos espacios dedicados a las juventudes”.

La Calle Celebra es una propuesta de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Berazategui, impulsada por el intendente Carlos Balor, que tiene el objetivo de reconocer a artistas populares argentinos y distintos géneros musicales.

El Complejo Cultural Municipal La Calle es un espacio cultural que organiza distintas actividades para las y los jóvenes de Berazategui. Para conocer más, se puede ingresar en berazategui.gob.ar/cultura.