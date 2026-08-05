Un hombre con las facultades mentales alteradas amenazó de muerte al presidente Javier Milei a través de redes sociales, donde se presentaba como sicario. Mayra Mendoza ya le había iniciado una causa penal

La denuncia se recibió en la Línea 134 del Ministerio de Seguridad Nacional y, con el DFI de la Policía Federal Argentina, se identificó el domicilio, allanaron la vivienda y secuestraron un arma de fabricación casera tipo tumbera.

Meses atrás también había amenazado a Mayra Mendoza en varias oportunidades, quien inició una causa penal.

Vecinos y allegados hablan de un grado avanzado de problemas psiquiátricos.