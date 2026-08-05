Hasta el 9 de agosto estará abierta la inscripción al Seminario de Nivelación de la Tecnicatura Universitaria en Programación, modalidad presencial, que organiza la UTN Avellaneda con el objetivo de formar profesionales con capacidad para aplicar y gestionar tecnologías y lenguajes de programación de software y sistemas en el ámbito diario de las organizaciones.

La carrera inicia el 18 de agosto, tiene una duración de dos años, y ofrece un amplio campo de desarrollo laboral, económico y social; al graduarse se obtienen los conocimientos para analizar situaciones complejas y aportar soluciones informáticas a los desafíos técnicos que presenta la programación, además de poder trabajar en equipo en proyectos de desarrollo de software.

El inicio de la Tecnicatura está acompañado por el Seminario de Nivelación, una propuesta de carácter diagnóstico y de acompañamiento organizada en tres módulos: Formalización de Algoritmos, Lectura Comprensiva y Matemática Inicial. El cursado se desarrolla en modalidad virtual asincrónica, con actividades disponibles en el aula virtual y el acompañamiento de un docente tutor que orienta el proceso y responde consultas a través de un foro. Al momento de la inscripción deberá seleccionarse el turno en el que se cursará la carrera: mañana (8.30 a 12.30 h), tarde (14 a 18 h) o noche (18.30 a 22.30 h).

Podrán inscribirse quienes aspiren a cursar por primera vez la carrera, así como personas reinscriptas que hayan cursado el Seminario a principios de 2026, o en instancias anteriores, y adeuden alguno de los módulos.

Para acceder a los requisitos e instructivos de inscripción ingresar en https://fra.utn.edu.ar/tup-inscribirme/

Por más información comunicarse a [email protected]