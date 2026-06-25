Una escena de extrema violencia se vivió en el Concejo Deliberante de Berazategui cuando los concejales libertarios Mario Molver y Jorge Gregorini protagonizaron una fuerte discusión que escaló rápidamente a los golpes de puño. El enfrentamiento ocurrió ante la mirada de trabajadores y vecinos presentes en el lugar. Durante el altercado, la presidenta del bloque, Cecilia Franco, intentó separar a sus compañeros para frenar la pelea, pero terminó cayendo al piso en medio del forcejeo.

El violento episodio se desató pocas horas después de que el intendente local, Carlos Balor, les enviara una nota formal solicitándoles que gestionaran ante el Gobierno nacional la restitución de programas y prestaciones para el distrito. Hasta el momento, no se informaron los motivos oficiales del cruce ni hubo declaraciones públicas por parte de los involucrados, generando un fuerte repudio y malestar en todo el ámbito político local.