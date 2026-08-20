Lanús Gobierno incorporó una nueva Unidad de Traslado Crítico al Sistema de Emergencias local, con equipamiento tecnológico y de alta complejidad, con la finalidad de brindar el apoyo necesario para trasladar al paciente desde el lugar de la emergencia hasta el centro asistencial más adecuado para su recepción.

La misma cuenta con ventilación mecánica, monitorización permanente, desfibrilador, bombas de infusión, manejo avanzado de la vía aérea, tecnología para emergencias de alta complejidad, una camilla ergonómica para el traslado de pacientes de hasta 250 kilos y está integrada por profesionales especialmente capacitados para el traslado crítico.

Esta iniciativa forma parte de un compromiso que asumió el intendente Julián Álvarez para fortalecer el Sistema de Emergencias Lanús, que desde el inicio de su mandato permitió triplicar la cantidad de ambulancias existentes, poner en funcionamiento tres nuevas bases operativas, reducir en un 70% los tiempos de arribo y responder un 400% más de llamados desde la cabina de emergencias.