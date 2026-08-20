Comenzó una nueva edición del Tango BA Festival y Mundial 2026, que sigue hasta el próximo 2 de septiembre en la Ciudad con la participación de más de 2 mil artistas y una multitud de apasionados de todas las edades. Habrá actividades en 50 sedes porteñas.

Tango BA Festival y Mundial es el mayor evento tanguero del mundo: lo organiza el Gobierno porteño por intermedio del Ministerio de Cultura. Y en esta edición se ofrecerán unos 150 conciertos, exhibiciones y clases de danza, milongas, encuentros de divulgación, proyecciones, muestras y una feria de productos.

“Buenos Aires es la capital mundial del tango, pero lo más importante es que el tango se ha vuelto mundial. Conquistó cada rincón del planeta y sigue transformándose, combinando a los clásicos con los nuevos”, sostuvo el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Y agregó: “Para nosotros es un orgullo cuidar este patrimonio y, al mismo tiempo, brindarle una oportunidad al talento argentino para que pueda vivir de lo que le apasiona. Estamos cuidando un patrimonio inmaterial de la humanidad y tenemos que seguir protegiendo y alimentando”.

Jorge Macri encabezó la apertura en la Usina del Arte, acompañado por la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes. Se presentó la Orquesta del Tango de Buenos Aires y la Camerata Argentina de Cuerdas. Y cantaron Abel Pintos y Vicentico, dos grandes figuras de la música popular que se acercaron al tango en el marco del festival junto con Milagros Amud.

Al ritmo del dos por cuatro, habrá actividades en 34 barrios y en medio centenar de sedes, como el Teatro Colón, el Teatro San Martín, el Teatro De la Ribera, El Cine-Teatro El Plata, el Teatro Gran Rivadavia y el Teatro Gran Rex, además de la Usina del Arte, el Centro Cultural 25 de Mayo y el Centro Cultural Recoleta, la Casa de la Cultura, el Anfiteatro del Parque Centenario y el Auditorio Belgrano. Se sumarán todas las salas del Ministerio de Cultura junto con bares notables y otros escenarios típicamente porteños, como el Museo Casa Carlos Gardel.

En la 24a edición del Mundial de Tango, el certamen de baile más importante del mundo, participarán unas 800 parejas representantes de 47 países, de las cuales solo 60 llegarán a la instancia final: 40 en Tango de Pista y 20 en Tango Escenario.

Las rondas clasificatorias, los cuartos de final y las semifinales se harán en la Usina del Arte y las finales, en el Teatro Gran Rex.

La programación del festival incluye a grandes figuras y grupos musicales como el Sexteto Mayor, Ryota Komatsu, Sandra Mihanovich, Néstor Marconi, Germán Cornejo, el Quinteto Revolucionario, José Colángelo, Milena Plebs, Lito Vitale y Juan Carlos Baglietto, Franco Luciani, la Orquesta del Plata, Maggie Cullen, Marcos Ayala, Noelia Sinkunas, Víctor Lavallén, Milagros Amud, Julieta Laso, Ollantay Rojas, Adriana Varela, El Arranque, Carlos Rivarola, Guillermo Fernández, la Orquesta Típica Fernández Fierro, Otros Aires, Eduardo Arquimbau, Hugo Rivas y Johana Copes.

El domingo 30 de agosto se realizará el cierre del festival con el Sexteto Mayor en el Teatro Colón, con el bandoneonista japonés Ryota Komatsu como invitado especial. El martes 1° de septiembre y el miércoles 2 se disputarán en el Gran Rex las finales de ambas categorías de baile.

“Este es un festival que crece en cantidad, en calidad y, sobre todo, en generación de sentido para una Ciudad que tuvo la suerte de ver nacer al tango y tiene la enorme responsabilidad de preservarlo y compartirlo con el mundo. Las 800 parejas de más de 40 países inscriptas en el Mundial hablan de ese alcance. Esta es una edición para disfrutarla y vivirla como participante, espectador, bailarín o milonguero. En agosto, Buenos Aires es tango”, explicó la ministra de Cultura, Gabriela Ricardes.

Las instancias preliminares de la competencia se llevaron adelante entre febrero y julio de este año en 26 ciudades de Argentina y el mundo.

Toda la información del Tango BA Festival y Mundial 2026, la programación y entradas se puede consultar en https://tangoba.org