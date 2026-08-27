El Planetario saca los telescopios para ver el eclipse lunar; el Mundial de Tango llega a sus instancias finales y el Festival se cierra a pura milonga, con baile y conciertos.

La Usina del tango

Este fin de semana se desarrollarán las semifinales del Mundial de Tango en sus dos categorías: Pista y Escenario. La primera modalidad tendrá su eliminatoria el sábado y la segunda, el domingo. Ambas fechas se harán en la Usina del Arte (Caffarena 1) y comenzarán a las 12. Los mejores calificados accederán a la gran final, que tendrá lugar en el Teatro Gran Rex (Av. Corrientes 857) el martes y miércoles, respectivamente, a las 19. Las entradas para todas las instancias son gratis y con reserva previa 72 horas antes de los espectáculos a través de tangoba.org

Marconi toca en el Colón

El trío liderado por el bandoneonista Néstor Marconi, referente del 2x4 desde la década de 1970, también se presentará en el marco del Festival de Tango. Será el domingo a las 17.30 en el Teatro Colón (Cerrito 628) con un concierto lleno de clásicos del género y obras propias. Las entradas son con reserva previa y estarán disponibles 72 antes del show en tangoba.org

Gran milonga de los campeones

Fabio Haager Sexteto se subirá al escenario de la Usina del Arte (Caffarena 1) para ponerle música a la milonga de los campeones: se presentarán cuatro parejas consagradas en ediciones anteriores del Mundial de Tango. Será el domingo a las 20. Las entradas se reservan 72 horas antes del espectáculo en tangoba.org. En la Usina también se hará la milonga de cierre el domingo, de 17 a 20.30, en el Salón Mayor y con la participación de los reconocidos bailarines Natacha Poberaj y Jesús Velázquez.

Suena el 2x4 en el Anfi

El Anfiteatro del Parque Centenario (Av. Lillo y Leopoldo Marechal) tendrá un fin de semana a puro tango. El sábado a las 16 se presentarán dos ensambles nacidos de La Academia Tango Club, dedicada a la formación de orquestas escuela: el Quinteto de La Academia y la Orquesta Típica Malvón. El domingo a la misma hora, sube al escenario Despelotango, una numerosa agrupación dirigida por el bandoneonista y compositor Nicolás Tognola reúne tango y murga en una propuesta de impronta festiva y teatral. Toda la programación del Festival de Tango se puede consultar en tangoba.org

Veamos el eclipse en el Planetario

La noche del jueves y la madrugada del viernes, el Planetario Galileo Galilei (Av. Sarmiento s/n) sacará los telescopios al parque para observar el eclipse lunar más importante del año. Aunque no será total, la sombra de la Tierra ocupará más del 90% de la superficie del satélite. La propuesta, que será de 23 a 3 de la mañana, incluye música y charlas de divulgadores.

La fiesta del año nuevo judío

La comunidad judía de la Ciudad celebrará el Rosh Hashaná Urbano para darle la bienvenida al año 5787. Será con música en vivo, gastronomía típica, talleres y actividades para toda la familia. Se hará en la Plaza Seeber (Av. Del Libertador y Av. Sarmiento) este domingo, de 12 a 18.

Entre el surrealismo y el suspenso

La lluvia de fuego se estrenará este sábado en el Teatro San Martín (Av. Corrientes 1530). Se trata de una obra inédita escrita por Silvina Ocampo y Juan José Hernández que narra una trama de pasión, engaño y secretos domésticos. Las funciones serán de miércoles a domingos y las localidades se pueden adquirir en complejoteatralgob.ar

BADA, arte independiente en la Ciudad

Con una propuesta basada en el encuentro directo entre artistas y público, BADA, la feria argentina pionera en la difusión del arte independiente, se consolidó como la plataforma de venta directa de arte más importante de la región. Abrirá sus puertas hasta el domingo, de 14 a 21, en La Rural (Av. Sarmiento 2704). Las entradas se sacan en laruralticket.com.ar

Camerata Bariloche en el Colón

El Teatro Colón (Cerrito 628) presenta un concierto excepcional que reúne por primera vez a la célebre pianista alemana Margarita Höhenrieder junto a la mítica Camerata Bariloche, bajo la dirección del maestro Eugene Tzigane. El programa incluye obras de Beethoven y Mendelssohn. Se hará este sábado a las 17. Las localidades están a la venta en www.teatrocolon.org

Outlets, moda y música en Villa Crespo

Más de ochenta locales de indumentaria ofrecerán ropa hasta 70% de descuento en una nueva edición de Circuito Outlets y en el marco de Buenos Aires Está de Moda. La jornada incluirá música en vivo, un taller para diseñar tote bags, cafeterías y pizzerías de la zona, y dos recorridos para conocer las marcas y las tendencias de la industria. Será este sábado, de 15 a 20, en Gurruchaga y Aguirre.

Una final a toda velocidad

Este domingo a las 15 se correrá la gran final del Buenos Aires SimRacing Series, una competencia organizada por eMotorsport e impulsada por BA INGAME. Durante la jornada habrá simuladores para jugar, DJ en vivo y sorteos. Será en Algarrobo 1041 y con entrada libre y gratuita.

La Filarmónica pone los ojos en Rusia

La Orquesta Filarmónica de Buenos Aires presenta el concierto Dos Miradas de Rusia con el maestro Srba Dinić en la dirección y el pianista Aristo Sham como solista en el Teatro Colón (Cerrito 628). Interpretarán obras de Serguéi Rachmaninov y Dmitri Shostakovich. Será el sábado a las 20 y el domingo a las 11. Las entradas se sacan en www.teatrocolon.org

Toda la programación se puede consultar en linda.gob.ar la plataforma para encontrar todas las propuestas de la Ciudad