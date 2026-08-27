La diputada provincial Mayra Mendoza celebró hoy que la Cámara de Diputados Bonaerense diera media sanción a la Ley Ema, que busca crear el programa provincial de “Prevención y Abordaje Integral de la Violencia Digital en Ámbitos Educativos”, y destacó que “queremos que haya un marco y herramientas que permitan prevenir una situación como la que llegó Ema”. Al mismo tiempo, apuntó contra quienes “contratan granjas de trolls para promover y seguir fortaleciendo esto que es tan grave para todos y para todas, que es la violencia digital”.

Mayra, quien además preside la Comisión de Educación de la Cámara Baja, sostuvo: “La violencia digital y de género es un tema que hoy está entre nosotros. Vivimos mediados por las pantallas y las consecuencias de las pantallas en nuestra vida. Y nadie puede negar que de una u otra manera hay consecuencias, que lo virtual no queda solamente dentro de un celular o en la digitalidad. Lo virtual termina afectando la realidad. Entonces a nosotros nos están mirando los ciudadanos, la sociedad, nuestra comunidad para ver qué hacemos con la violencia digital”.

“Agradezco la voluntad de esta Cámara, de la Presidencia, de cada uno de las y los presidentes de las comisiones, de cada uno de los diputados y diputadas que se hicieron eco de una Ley que no surge de la idea de una legisladora ni de un grupo de legisladores, sino del trabajo de una madre que está aquí, que es la mamá de Ema, el proyecto de esta Ley lleva su nombre. Laura Sánchez está en uno de estos palcos y nos está acompañando. Es una mujer que para nosotros es un ejemplo, la admiramos mucho, y la valoramos”, señaló Mayra, y puso en valor “este trabajo al que nos convocaste Lau, y esta difícil decisión, porque creo que no debe haber algo tan difícil en la vida como perder a un hijo o una hija, de transformar eso en una tarea de cuidado para otros y para otras. Así que como mamá, como ciudadana, como legisladora, y seguramente en nombre de todos o de la mayoría de los que estamos acá, muchas gracias”.

La Intendenta de Quilmes en uso de licencia remarcó: “Ema era una niña adolescente que hace dos años decidió quitarse la vida luego de haber vivido una viralización entre compañeros de su escuela de imágenes, por supuesto, sin su consentimiento y no tuvo posibilidad de encontrar algún adulto responsable que pueda guiarla en lo que puede significar para un adolescente tener miedo, vergüenza, sentirse juzgada. Por eso estamos hoy tratando esta Ley, para que en cualquier situación que una persona, no solamente un niño, una niña, adolescente, sino también alguno de nosotros, vivamos una situación de violencia digital”.

Y subrayó: “Hay algunos políticos que nos encargamos de buscar la forma de sancionar leyes, de buscar prevenir y cuidar a nuestros niños, niñas, adolescentes. Hay estadísticas que hablan de esto y la verdad no quiero cansar ni abordar solamente este argumento con los números, pero según UNICEF, el 61% de los niños, niñas, adolescentes de América Latina ya han manifestado que sufrieron algún tipo de violencia a partir del uso de las pantallas, no solamente de las redes sociales, sino los grupos de WhatsApp”.

“Entonces, ¿qué hace la política en estos casos y ante esta situación? Buscamos proteger a nuestras infancias. Pero hay también quienes le dan la espalda a un tema como este y como nos ha sucedido en la Comisión de Educación, que no representan por supuesto la política, son la antipolítica, son los que realmente no creen que la política sea una herramienta de transformación de la realidad para poder cuidar y proteger, para poder garantizar desde el Estado el cuidado”, dijo.

En este marco, Mayra reveló que “en la Comisión de Educación los integrantes del bloque de La Libertad Avanza han votado en contra, han rechazado el dictamen para poder sancionar la ley Ema. Y es lamentable que algunos contraten granjas de trolls para promover y seguir fortaleciendo esto que es tan grave para todos y para todas que es la violencia digital. Pero a pesar de eso, logramos construir una mayoría con diputadas de todos los bloques que integran esta Cámara para poder lograr esta media sanción. Creo que esto tiene que ser una reflexión porque como siempre digo cuando tengo oportunidad de dirigirme en este recinto, la sociedad nos está mirando”.

“Ante tanto sufrimiento y padecimiento que están viviendo los diferentes grupos poblacionales, los jóvenes, los adultos, las personas mayores, creo que esta es la mejor forma de dar respuesta, construir mayorías y comenzar a buscar un camino de mayor protección y cuidado de las nuevas generaciones sobre todos, pero abordar con mucha seriedad los problemas del presente. Así que vuelvo a agradecer a todos los bloques por haber votado y darle media sanción a la ley Ema y volver a agradecer a Laura Sánchez, su madre, por transformar el dolor en lucha”, concluyó.

Está iniciativa contempla, entre otras cuestiones, la incorporación del inciso "z bis" a la ley Nº 13.688 (de Educación Provincial), para brindar formación integral sobre el uso responsable de las tecnologías; la inclusión en la currícula de temas de consentimiento, privacidad, derechos digitales y el uso ético y crítico de la Inteligencia Artificial; la actualización de las guías escolares para incluir protocolos específicos de violencia digital que aseguren el cese de la vulneración, el resguardo de la prueba digital y la no revictimización de los estudiantes; y la capacitación obligatoria y continua en prevención de violencias digitales para todo el personal del sistema educativo.

El proyecto lleva el nombre de Ema, una adolescente bonaerense que se quitó la vida el 24 de agosto de 2024, tras la viralización no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar. El texto fue trabajado conjuntamente con Laura Sánchez, la mamá de Ema, y organizaciones especializadas como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales.