Sin comunicado oficial, el Colegio St George's de Quilmes envió a última hora del lunes 22 un mail a la comunidad educativa después del incidente de su director en un bar, hecho que generara una importante repercusión pública.

El escrito lleva la firma de Roberto Prata, el director principal del establecimiento educativo.

Señalaron como dato destacable que "El incidente denunciado habría ocurrido en un ámbito completamente ajeno al establecimiento educativo y fuera del entorno de la comunidad del St George’s College. En consecuencia, desconocemos los pormenores de la situación más allá de los trascendidos periodísticos y de la versión que ha brindado el propio Sr. Symmonds a las autoridades del colegio, versiones que, por otro lado, difieren sustancialmente entre sí".

LA CARTA COMPLETA

Estimadas familias:

St George’s College ha tomado conocimiento de las informaciones difundidas en distintos medios de comunicación respecto de un incidente que habría tenido lugar el pasado jueves 18 de junio en un establecimiento gastronómico de la Ciudad de Buenos Aires, en el cual se vería involucrado el director del Nivel Primario, Mark Symmonds.

En primer lugar, deseamos expresar nuestro más absoluto rechazo a cualquier forma de violencia, maltrato u hostigamiento. Este tipo de conductas resulta incompatible con los valores que sostienen nuestra institución y nuestra comunidad educativa.

Sin perjuicio de lo anterior, resulta necesario efectuar algunas precisiones, dado que los medios de comunicación han vinculado esta situación con el cargo que el Sr. Symmonds desempeña en nuestra institución educativa:

El incidente denunciado habría ocurrido en un ámbito completamente ajeno al establecimiento educativo y fuera del entorno de la comunidad del St George’s College. En consecuencia, desconocemos los pormenores de la situación más allá de los trascendidos periodísticos y de la versión que ha brindado el propio Sr. Symmonds a las autoridades del colegio, versiones que, por otro lado, difieren sustancialmente entre sí.

Sin intención de pronunciarnos sobre una situación ajena a nuestro ámbito institucional, corresponde señalar que durante todo el tiempo que el Sr. Symmonds ha prestado servicios en el colegio, nunca se lo ha visto envuelto en situaciones como las descriptas, al menos no dentro del ámbito escolar ni hemos tenido conocimiento de otras circunstancias similares. En su desempeño profesional, siempre se ha dirigido a toda la comunidad del St George’s College —padres, docentes, alumnos y personal— de manera cordial y respetuosa.

Independientemente de lo expuesto, y tal como fuera oportunamente comunicado a la comunidad educativa, cabe recordar que en el mes de abril del corriente año el Sr. Symmonds comunicó su renuncia al cargo, con efecto a partir del 8 de julio próximo, habiendo aceptado una propuesta laboral en el exterior. Esta decisión fue adoptada con anterioridad al incidente en cuestión.

No obstante lo anterior, y con el fin de preservar a la institución y a nuestra comunidad frente a la exposición mediática generada por esta situación, el Sr. Symmonds ha acordado con las autoridades del colegio cesar su participación en toda actividad institucional con efecto inmediato.

St George’s College reafirma su compromiso con el derecho de toda persona a ser tratada con respeto y dignidad, y se manifiesta dispuesto a colaborar en el marco de las investigaciones que correspondan.

Reiteramos nuestro compromiso con una comunidad educativa segura, respetuosa e íntegra.

Roberto Prata

School Principal & Quilmes Interim Headmaster