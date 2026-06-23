La historia es más o menos así. Y se centra también en el hoy cuestionado colegio San Jorge, que esta semana fue el centro de las miradas por el comportamiento de un profesor (director de primaria) que golpeó a una camarera, y donde el video que lo expuso repercutió en todos los canales y medios del país.

El tema en esta ocasión es distinto. Entre muchos padres de primaria del colegio St Georges hay un grupo de Guasap, como en cualquier institución educativa, pero que -como cuentan varias fuentes a este medio- se trata de un grupo que suele llegar a un nivel de temperatura pocas veces vista en este tipo de relaciones, que suele ser muchas veces difícil entre sí. Incluso en el grupo hay duras acusaciones y hasta amenazas judiciales.

Por ejemplo, en los últimos dos meses tres integrantes de este grupo, además del propio San Jorge, recibieron cartas documento de parte de uno de los papis, un poderoso y controvertido empresario, quien acusó a varios padres porque cuestionan y apuntan a su hija por su comportamiento. El papá les pide que no mencionen más a su hija y que dejen de molestarla, culpando a esos padres por el comportamiento que cuestionan de su niña.

Estamos hablando de niños de 5 años, pero el trasfondo viene desde hace dos años.

El empresario en cuestión es Alejandro Trasmonte, para la mayoría un desconocido, para el círculo rojo se trata de un alfil de negocios y aceitadas relaciones políticas. Como dato de color, Trasmonte maneja el atractivo comercio de las fotomultas en varios municipios importantísimos de la Provincia, como por ejemplo La Plata y Lomas de Zamora. El hábil Trasmonte dirige TN Group.

Volviendo al Guasap en cuestión, y casi en simultáneo con el pico de esta guerra virtual, aparecieron numerosos y coloridos afiches con la estampa de una ignota mujer en la bajada de la Autopista en Quilmes y en Bernal apuntando -e intimando con carta documento- a una integrante de ese grupo y también mamá del St Georges. Se trata de Carolina Leone, standapera como dicen sus perfiles en redes sociales, quien además trabajó hasta el 2025 en el área de multas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Hay quienes se metieron en este delicado barro, como Santiago Cuneo quien en su programa de streaming La Juntada habló del tema y hasta dejó entrever varias cuestiones que podrían haberlo tenido como gestora de multas. Ese rubro zigzagueante entre los márgenes de lo blanco y lo gris.

por ADN