El intendente Carlos Balor visitó la Huerta de Bera (Av. Ranelagh N° 4076), donde encabezó la entrega de herramientas e insumos destinados a fortalecer el funcionamiento de este espacio municipal. Durante la jornada, además, se distribuyeron plantines a 44 instituciones del distrito que están adheridas al Programa Huertas Bonaerenses.

Adquiridos por la Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Organizaciones No Gubernamentales (ONG), los elementos entregados a la Huerta de Bera incluyeron un motocultivador con arado y ruedas, bombas para el sistema de riego y el estanque, macetas de distintos tamaños, bandejas germinadoras, bolsas de sustrato, clavos, tejidos y pinturas, entre otros insumos necesarios para el desarrollo de cada una de sus actividades.

Durante su visita, el intendente Carlos Balor expresó: “Hoy vinimos a la Huerta de Bera con nuevos insumos y herramientas para que las y los trabajadores puedan desarrollar su tarea, de la mejor manera, en este hermoso predio municipal. Además, aquí concurren permanentemente estudiantes y docentes de muchos establecimientos educativos de Berazategui, para aprender a cultivar y cuidar nuestro ambiente. Por eso, mediante esta entrega de equipamiento, buscamos seguir fortaleciendo nuestra huerta municipal”.

Por su parte, la encargada de la Huerta de Bera, Daiana Cabrera, manifestó: “Estos elementos son fundamentales para continuar con nuestra tarea y seguir siendo una huerta educativa, agroecológica y municipal. Gracias a este aporte de nuestro intendente Carlos Balor, podremos maximizar la producción de verduras agroecológicas, mejorar distintos sectores del predio y seguir recibiendo a las instituciones educativas que nos visitan”.

En este marco, además, el Ministerio de Desarrollo Agrario de la provincia de Buenos Aires, en conjunto con la Secretaría de Trabajo municipal, entregó una bandeja de plantines para 44 instituciones educativas y huertas comunitarias de Berazategui adheridas al Programa provincial Huertas Bonaerenses.

También estuvieron presentes los secretarios municipales de ONG, Marcelo Benedetti; de Trabajo, Juan Manuel Parra; de Economía, Santiago Castagno; y de Servicios Públicos, Sergio Faccenda, entre otras autoridades.