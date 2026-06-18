La crisis económica se refleja en la pérdida de unidades productivas. Según datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, en el último año cerraron 14.203 compañías en Argentina. Desde el inicio del gobierno de Javier Milei la baja llega a 26.448 empresas.

El retroceso es interanual y sostenido. Solo en marzo se dieron 2.011 bajas. La gestión libertaria acumula 25 meses consecutivos de caídas interanuales en la cantidad de empresas operativas.

Buenos Aires, la más golpeada

A nivel territorial la provincia de Buenos Aires encabezó los cierres con 4.311 empresas menos. Le siguen Córdoba con 2.187, CABA con 1.539 y Santa Fe con 1.305. Estos cuatro distritos concentran cerca del 72 por ciento de la industria del país.

Empleo formal en baja

El informe del SIPA muestra que se perdieron 216.643 puestos de trabajo registrados, de los cuales 22.446 corresponden a casas particulares.

Metalurgia y comercio, los sectores más afectados

La metalurgia cayó 5,1 por ciento interanual en mayo y 6 por ciento en los primeros cinco meses de 2026. Su capacidad instalada está en 39,8 por ciento, uno de los registros más bajos de la serie histórica. ADIMRA vinculó el derrumbe a la apertura de importaciones: "Para una PYME argentina es muy difícil competir con países que subsidian sus exportaciones".

Otros rubros también sufrieron: Comercio perdió 5.145 unidades productivas, la Industria Manufacturera 2.167, el Agro 1.179 y la Construcción 425.

Datos: SRT, SIPA y ADIMRA al 17 de junio de 2026.