En el marco del Día Internacional del TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad), Fundación Brincar impulsa una agenda transformadora donde la conversación pública se desplaza definitivamente desde las limitaciones hacia las oportunidades. Esta fecha clave ya no se convoca desde la vulnerabilidad, sino desde la afirmación del derecho a la autonomía y desde el innumerable valor de la neurodivergencia para todos los aspectos de la vida.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el TDAH, como parte de las condiciones del neurodesarrollo, debe ser abordado desde un enfoque amplio que priorice la funcionalidad, la inclusión y el bienestar socioemocional. Los lineamientos del organismo internacional enfatizan que, cuando se eliminan las barreras ambientales y se implementan apoyos personalizados, las personas con este diagnóstico despliegan un alto nivel de independencia. Para Fundación Brincar, comprender el funcionamiento cerebral propio a través de una detección oportuna no es una etiqueta limitante, sino la herramienta fundamental para que estudiantes y profesionales autogestionen sus metas con total libertad.

En sintonía, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) promueve activamente el paradigma de la neurodivergencia dentro del marco de los derechos humanos, exigiendo que la diversidad cognitiva sea respetada como parte legítima de la variabilidad humana. Los tratados de la ONU instan a los Estados y a las organizaciones de la sociedad civil a garantizar la accesibilidad universal, dejando atrás los modelos segregadores. Desde Fundación Brincar se acompaña este mandato global, remarcando que la verdadera inclusión laboral y educativa se logra cuando las instituciones se adaptan para valorar el pensamiento alternativo, la innovación y la resiliencia que caracterizan a los perfiles neurodivergentes.

Desde hace años, Fundación Brincar acompaña a personas autistas y a sus familias con una mirada centrada en las capacidades, intereses y motivaciones de cada persona. A través de programas de orientación, formación, inclusión educativa y laboral, y acciones de concientización dirigidas a empresas, instituciones y a la comunidad, la organización trabaja para generar entornos más accesibles que permitan a cada persona desarrollar su proyecto de vida con autonomía y participación plena.

De hecho, el Espectro Autista y el TDAH pueden coexistir. Tanto el TEA como el TDAH pueden incluir dificultades para concentrarse, impulsividad y desafíos en las habilidades sociales. Según estadísticas mundiales, hasta el 50% de las personas dentro del espectro también presentan síntomas de TDAH, y muchas personas con TDAH muestran rasgos del espectro autista. Para Fundación Brincar, el Día Internacional del TDAH es una oportunidad invaluable para celebrar la neurodiversidad, visibilizar las distintas formas de estar en el mundo y luchar contra los estigmas y las barreras sociales que muchas veces enfrentan las personas dentro del espectro.

En primera persona: el valor del apoyo adecuado

El ámbito del trabajo y la educación superior están experimentando una evolución positiva gracias a la incorporación de metodologías flexibles y programas de inserción que benefician directamente a la comunidad. La creatividad desestructurada, la capacidad de hiperfoco y la resolución de problemas complejos son activos invaluables en el escenario contemporáneo. A través de sus iniciativas de concientización y formación, Fundación Brincar demuestra que, cuando las empresas y las academias derriban los prejuicios culturales y estructurales, las personas con TDAH sostienen trayectorias brillantes y consolidan una independencia económica y social sostenible a largo plazo.

Con ese compromiso, Brincar continúa fortaleciendo iniciativas que promueven la inclusión educativa, laboral y social, acompañando a organizaciones en la construcción de espacios donde la diversidad sea reconocida como una fortaleza. Para Brincar, el desafío no es adaptar a las personas, sino transformar los entornos para que cada una pueda desplegar su potencial y participar plenamente de la vida académica, profesional y comunitaria.

En este sentido, Brincar sostiene que el desafío es que la autonomía no sea la excepción sino la norma: "El verdadero cambio social ocurre cuando se escuchan las voces de los propios protagonistas. Las barreras no están en las personas, sino en los entornos que no se adaptan ni ofrecen los apoyos necesarios", afirmó Dilivan Querales, responsable de Administración y Coordinación de Gestión en Fundación Brincar.

Vivir la vida de forma independiente, estudiar lo que se elige y progresar en el empleo son derechos fundamentales que se garantizan cuando la sociedad decide dejar de mirar supuestas limitaciones y empieza a derribar barreras reales. La neurodivergencia es sinónimo de potencial; habilitar los canales institucionales y sociales para que ese potencial se transforme en acciones concretas es el camino hacia una convivencia genuinamente inclusiva y equitativa.

Acerca de Fundación Brincar

Fundación Brincar es una organización dedicada a promover una mejor calidad de vida para las personas con autismo y sus familias. Desde una mirada centrada en las posibilidades, intereses y motivaciones de cada persona, impulsa propuestas que acompañan el desarrollo individual a lo largo de toda la vida. La organización trabaja para generar espacios y oportunidades de inclusión social que permitan a las personas con autismo desplegar su potencial y realizar aportes significativos a la sociedad. Bajo la convicción de que todas las personas pueden aprender, desarrollarse y alcanzar sus metas, más allá de los tiempos, Fundación Brincar promueve el derecho a una vida plena, feliz y de calidad.