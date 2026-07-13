Así lo afirmó la diputada provincial e intendenta de Quilmes en licencia, Mayra Mendoza, en el 2º Encuentro de Mujeres Peronistas de la 8va Sección , bajo la consigna "¡Por Evita, con Cristina!". Evento tuvo lugar en la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata, donde Mayra habló de la tarea del peronismo de cara al 2027: “Recomposición salarial, reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, reforma judicial y Cristina libre”

“Somos más de 400 las que participamos en las comisiones, debatiendo, escuchándonos, construyendo colectivamente cuál es el camino de la militancia y cuál es la salida. Y siempre sabemos que la salida es colectiva, por eso somos todas las que estamos acá. Tenemos la enorme responsabilidad de representar a todo el conjunto”.

“Somos parte de este sentimiento que nos caracteriza a quienes militamos por la justicia social, que es transformar las realidades injustas. Para nosotras eso es un sentido en nuestras vidas. Desde lo más chiquitito que vemos hasta lo más grande que puede ser la injusticia que hoy se vive en nuestro país, un hecho histórico de injusticia, que es el secuestro y la proscripción de Cristina Fernández de Kirchner”.

“No nos tenemos que cansar de decirlo y tenemos que salir de acá y saber que nuestra tarea es poder repetirlo en cada ámbito, en cada reunión y en la pausa de hidratación del partido: Cristina es inocente y debe estar en libertad”.

"Cristina es inocente, compañeras. No nos cansemos. Y que no nos quieran hacer dudar de que decir sostenidamente todos los días y a cada rato, que Cristina debe estar libre, es algo equivocado. Porque quieren generar eso en muchas de las que nos animamos a levantar la voz, que decir Cristina libre es un error, que primero hay que ganar las elecciones. No hay posibilidad de que gobierne el peronismo en la Argentina si Cristina no está en libertad".

“Aquellos aquellos que hoy efectivamente se prueban el traje y creen que pueden ser candidatos del peronismo a presidentes el año que viene, entre nosotras y con la franqueza que nos caracteriza, quiero que sepamos que todos esos compañeros a los que respeto, pero les falta una condición, una cualidad básica. A esos compañeros que creen hoy que pueden ser candidatos en nombre del peronismo, les falta lo que a Cristina le sobra. A ellos les falta coraje y a Cristina le sobra coraje".

“Por eso la tienen secuestrada y por eso nosotras tenemos que militar por su libertad y no vamos a parar hasta ver a Cristina libre, hasta ver que camina con nosotras de San José a la Rosada. Cristina, si todas estamos convencidas, si todas lo sentimos, si nos hacemos carne de aquellas familias que hoy no pueden poner un plato de comida en la mesa para sus hijos y recordamos que esas posibilidades, que esos derechos estaban garantizados con Cristina presidenta, tenemos que militar incansablemente para hacerlo".

“La entrega, el remate de la Argentina, derogaciones de todas las leyes que durante los gobiernos de Néstor y Cristina se pudieron sancionar en nuestro país, hoy son derogadas con algunos votos de los que se dicen peronistas para que puedan entregar nuestro país con todos nosotros y nosotras adentro. Y lo que viene también es esto, además de recibir a la encargada del Fondo Monetario Internacional para que venga a decir cómo vamos a seguir viviendo los argentinos con un nuevo plan de ajuste que están decididos a llevar adelante, porque esta miseria planificada tiene que ver con ese mal llamado acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, es un sometimiento el que Macri, luego Alberto Fernández y ahora Milei someten al pueblo argentino”.

“Nosotras, con la conciencia suficiente de que somos peronistas y Argentina necesita independencia económica y soberanía política, como nos ha dado Néstor Kirchner en el 2006, sabemos que vienen por esto y que nuestra tarea y nuestra obligación es militar por este presente, pero sobre todo por las generaciones venideras, por lo que viene en nuestro país, por nuestros hijos y por los que todavía no están, pero que van a habitar este hermoso suelo argentino”.

“El gobierno infla recursos en AySA, ENARSA y ARSAT para avanzar con sus privatizaciones. Esto es lo que Sturzenegger, Caputo, Karina Milei, Milei tienen en la cabeza para la Argentina. Seguir rifando todo lo que tanto nos costó conseguir, la soberanía que paso a paso con la inversión en ciencia y tecnología que se ha generado en nuestro país, con el apoyo a la educación pública, con la creación de las nuevas universidades, que Cristina había pensado para nuestro país”.

“Y desde hace 10 años a esta parte todo viene en declive. Y necesitamos desde estos ámbitos, desde estos encuentros militantes, de esas comisiones que hoy vivimos, charlamos, nos escuchamos, construir colectivamente cuál es la salida y también desde estos encuentros, qué se va a hacer. Y de estos encuentros militantes saldrán estas elaboraciones colectivas de cómo encauzamos nuestra militancia y cuál es el camino. Tenemos un objetivo político y está claro, y es la libertad de Cristina”.

“Hay que seguir generando conciencia de la inocencia de Cristina y de la necesaria libertad. Y necesitamos a Cristina libre porque la reconstrucción de este país se puede hacer únicamente con ella tomando las decisiones que se necesitan para nuestro país. Y esto ella lo sabe mejor que nadie. Pero hay algunos puntos que no los escucho a los que se prueban los trajes, que se olvidan de decir Cristina libre, pero que se empiezan a medir a ver si pueden llegar a ser mientras tanto se sufre esta injusticia de tenerla proscripta”.

"Para poder recuperar la Argentina, el proyecto de país, un modelo de gobierno que nos vuelva a incluir, lo primero que debemos hacer es una recomposición salarial y de las jubilaciones. Eso es lo que necesita el pueblo argentino. Volver a tener paritarias libres, volver a recuperar la capacidad de trabajo, que las industrias vuelvan a ver funcionando esas máquinas que hoy están paradas, y eso se genera con posibilidad de consumo y el consumo se genera con trabajadores con buenos sueldos. Eso es lo que tenemos que poder hacer en nuestro país cuando volvamos a ser gobierno".

“Y además, tenemos que saber que para recuperar las capacidades del Estado que están destruyendo desde hace 10 años a esta parte, hay que poder recuperar la capacidad de recaudación del Estado Nacional y esto es con más impuestos a los ricos. ¡Quienes más tienen, más pagan! Y quienes menos tienen, menos pagan, por supuesto".

“Y por último y no menos importante, tiene que haber un planteo serio respecto a la reestructuración con el Fondo Monetario Internacional y los acreedores externos. Siempre fuimos una fuerza política que se ha hecho cargo de la Argentina con todo lo que sucedía en el momento que asumíamos la responsabilidad, así lo hizo Néstor. Entonces, hay que tomar muy seriamente el planteo, que siempre lo dice Máximo Kirchner, de reestructurar una deuda que es ilegal, que también es injusta y que, por supuesto, no tiene nada que ver con mejorar la vida de nuestra gente, pero como somos responsables nos hacemos cargo”.

“Y para cumplir con deudas ajenas y externas, primero debemos cumplir con la deuda interna y con la deuda con los argentinos y con las argentinas. Para lograr todo esto es necesario formarse, debatir y hacer encuentros de estas mismas características, trabajando seriamente en una reforma judicial feminista para la Argentina. Porque con este poder mafioso que hoy opera en la Justicia, no hay posibilidad de país”.

“Es necesario que en la próxima campaña, que nuestra militancia cuerpo a cuerpo, como sabemos hacer nosotras, como tocamos puerta por puerta, como hablamos con cada vecino y vecina, en cada lugar donde nos toque militar, hay que hablar de estos de estos ejes, de estos cuatro ejes, de esto se trata la vida de todos y de todas: recomposición salarial, reestructuración de la deuda con el Fondo Monetario Internacional, reforma judicial y Cristina libre. Para todo eso, Cristina libre”.

Del encuentro participaron Teresa García, Florencia Saintout, Eva Mieri, Marga Recalde, Vanesa Siley, Valeria Di Croce, Sabrina Bastida, Cinthia García, Liliana Mazure, entre otras dirigentes y cientos de mujeres de todo el país.