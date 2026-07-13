Este lunes 13 de julio se cumplen 6 años de la desaparición del abogado quilmeño Salvador Altamura, quien fue visto por última vez el 13 de julio de 2020. Familiares y amigos renovaron el pedido de información.

Ese día del 2020 fue la última vez que se lo vio, y desde entonces su familia no dejó de buscarlo.

Hoy, en redes sociales y en la calle, allegados recordaron hoy a Salvador con el pedido que los acompaña desde el primer día: "Verdad y Justicia".

El caso

Altamura tenía 48 años al momento de su desaparición. La causa sigue abierta y los familiares sostienen que cualquier dato, por mínimo que parezca, puede ser clave para dar con su paradero. "A 6 años, el dolor se mantiene intacto y el reclamo sigue siendo el mismo: que la Justicia avance y que aparezca. 6 AÑOS SIN VOS"m es la frase que encabeza las placas que hoy circulan para mantener vivo su rostro y su historia.

Cómo ayudar

Quien tenga información puede comunicarse con la comisaría más cercana o con la UFI/Fiscalía que interviene en la causa.