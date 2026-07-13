El próximo viernes 17 de julio, la Escuela Mimo Teatro será escenario de un unipersonal de clown musical para toda la familia que viene de recorrer grandes festivales independientes. La entrada será a la gorra.

El próximo viernes 17 de julio, a partir de las 20:00 horas, la Escuela Mimo Teatro, ubicada en 25 de Mayo 292, Bernal, abrirá sus puertas para recibir a La Frecuencia Perfecta, un aclamado unipersonal de clown musical protagonizado por la actriz Karina Polito y dirigido por Adrien Vanneuville. Bajo la premisa de que nadie se quede afuera, las entradas serán bajo la modalidad "a la gorra", prometiendo una verdadera fiesta payasa para toda la familia.

El regreso de una artista local

Karina Polito es oriunda de Quilmes, pero desde hace varios años reside en la Patagonia, específicamente en Lago Puelo, Chubut. Allí ha consolidado una destacada trayectoria como docente de música, clown y experimentación sonora. Además de encabezar la Compañía Corazón Violeta, Polito dicta talleres de percusión con objetos, buscando siempre entrelazar el universo del payaso con el ritmo y la esencia musical.

Su espectáculo llega a Bernal respaldado por un sólido recorrido en el circuito independiente, habiendo formado parte de la prestigiosa grilla del Festival ROJO (Festival Independiente Internacional de Clown en Buenos Aires) y del reconocido Festival de Clowns de El Bolsón.

Una clase magistral contra el absurdo

La obra comenzó a gestarse en el año 2015 a partir de la creación de Olga, una profesora de música sumamente excéntrica que nació originalmente para un número de la varieté "Teatro Culón" en la Patagonia.

En La Frecuencia Perfecta, el público seguirá de cerca las peripecias de Olga, quien intenta dictar su última clase sobre una frecuencia sonora capaz de cambiar el mundo. Sin embargo, en medio de su lección, se enfrenta al absurdo total al ser despedida sorpresivamente. A través del humor, la música en vivo y la técnica del clown, esta particular docente intentará responder grandes interrogantes existenciales: ¿es el sonido capaz de modificar nuestra realidad? ¿Podrá la música, finalmente, cambiar el mundo antes de que tenga que marcharse?

La cita promete una noche de risas, reflexión y una alta calidad artística, devolviendo por una velada a una talentosa creadora local a los escenarios de su región natal.

Agendalo:

Obra: La Frecuencia Perfecta (Unipersonal de clown musical).

Fecha y hora: Viernes 17 de julio, 20:00hs.

Lugar: Escuela Mimo Teatro (25 de Mayo 292, Bernal).

Entrada: A la gorra. Apto para todo público.