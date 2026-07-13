En un procedimiento realizado por efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) arrestaron en el partido de Berazategui a un sujeto con pedido de captura nacional por el delito de “Abuso sexual con acceso carnal agravado”.

Por un informe emitido a mediados del mes de junio del corriente año por la División Sistemas Biométricos de la PFA sobre una solicitud de detención a pedido de la UFIJ N°8 de Quilmes a cargo de la Dra. Bárbara Velasco en perjuicio de un sospechoso acusado de abuso sexual. Atento a ello, los detectives de la División Unidad Operativa Federal Avellaneda de esta institución comenzaron con las tareas de campo y rastrillajes, por los cuales surgió la pista que el buscado frecuentaría la localidad de Berazategui.

En consecuencia, los federales montaron un discreto operativo en la zona, donde advirtieron a un hombre de similares características, por lo que luego de identificarlo y corroborar su identidad procedieron a detenerlo, en la intersección de las calles 11 y 115.

El detenido, argentino y mayor de edad, quedo a disposición del Juzgado de Garantías N° 2 del Departamento Judicial de Quilmes a cargo de Martin Nolfi.