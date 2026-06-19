En este contexto, la Jefa comunal interina también estuvo presente en una nueva jornada del taller itinerante “Enlaces Seguros”, un dispositivo vinculado al proyecto presentado en el CEQ, que tiene por objetivo brindar herramientas de concientización y cuidado sobre el grooming en entornos digitales. La actividad se desarrolló en el Centro Cultural y Biblioteca IAPI, ubicado en Pampa y calle 173, de Bernal Oeste, y estuvo especialmente dirigida a estudiantes de 1º y 2º año de la Escuela de Educación Secundaria Nº 13, de Bernal Oeste.

“Este tema nos parece muy importante para que ustedes aprovechen estas herramientas, porque todos fuimos pibes. En estos momentos donde la violencia digital aumenta cada vez más, es importante que tengan espacios seguros donde escuchar y ser escuchados, preguntar y llevarse a casa todas las herramientas que sean necesarias para tener ámbitos seguros. Que ustedes puedan generar ciudadanías digitales que sean cuidadas, respetadas y que hagan valer sus derechos como niños, niñas y adolescentes”, sostuvo Eva, que resaltó el proyecto de Ley Ema, impulsado por Mayra Mendoza en la Legislatura provincial, y estuvo acompañada por el secretario de Seguridad local, Gaspar De Stéfano.

“Estas leyes y programas que estamos impulsando son para que ustedes, que están en un momento hermoso de la vida pero también con muchos peligros alrededor, puedan contar con nosotros, los adultos, no solo los que tenemos responsabilidad institucional, sino también con los directores, con los profes, con la familia y con el entorno más cercano. Tomen estas herramientas como un mimo, como parte de un Estado que lo que quiere es cuidarlos, protegerlos y hacer valer sus derechos”, afirmó.

En tanto, De Stéfano indicó que “Quilmes contra el Grooming tiene como fin prevenir y proteger a niños y adolescentes de los delitos que se producen desde los entornos digitales. En ese marco, llevamos adelante el programa Enlaces Seguros, que busca rescatar a infantes y jóvenes, y para eso es fundamental la escucha activa y la presencia del Gobierno local y el Ministerio Público en las escuelas e instituciones intermedias para difundir el proyecto”.

Por su parte, el fiscal general adjunto del Departamento Judicial Quilmes, a cargo de la Fiscalía especializada en cibercrimen contra las infancias, doctor Daniel Ichazo, comentó: “Presentamos el trabajo en conjunto que estamos desarrollando con el programa Quilmes contra el Grooming, abordando esta temática con las escuelas, con las pibas y pibes, y con los equipos directivos. Hacemos la prevención que se necesita para trabajar fuertemente en que nuestros niños, niñas y adolescentes no caigan en las garras de los depredadores sexuales. Sin el trabajo en red con el Municipio, esto sería una tarea imposible de llevar a cabo, porque son quienes están en el territorio”.

El taller Enlaces Seguros, llevado adelante con alumnos de 1º y 2º año de la EES Nº 13, constó de una modalidad interactiva, cuyo propósito fundamental fue promover el uso responsable de las tecnologías y consolidar estrategias colectivas de cuidado dentro y fuera de la comunidad educativa. A su vez, el director de la EES Nº 13, Luis Dattilo, contó: “Es muy importante para nuestra institución que se hayan acercado y presentado esta propuesta, porque en la época que vivimos es necesario tener todas las herramientas para ver cómo se manejan los chicos, enseñarles y que puedan protegerse de algún agente externo que quiera dañarlos”.

Además, la directora general de Programas y Proyectos Territoriales de la Secretaría de Seguridad y responsable de “Enlaces Seguros”, Karina Nicotra, dijo: “El objetivo es visualizar y visibilizar estrategias de prevención, advertencias de peligro y riesgo, y cómo actuar ante una situación de grooming para poder dar un acompañamiento desde lo jurídico y emocional cuando alguien es víctima de este delito”. Asimismo, la tallerista Narela Villalba aseveró: “A partir de los talleres que venimos realizando pudimos observar que los chicos pasan mucho tiempo en estos espacios digitales y que cuentan con escasas herramientas para detectar situaciones de riesgo. Por eso son importantes estos talleres para generar espacios seguros”.

La implementación del taller, organizado por la Secretaría de Seguridad comunal, estuvo a cargo del equipo técnico de la Dirección General de Proyectos Territoriales, y contó, además, con el aporte especializado y la participación de personal de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) Nº 8, que coordinó un espacio de intercambio y preguntas con los alumnos.

Durante el transcurso de la jornada, se abordaron dinámicas de detección de situaciones de riesgo y fortalecimiento de las redes de contención institucional. Desde la Secretaría de Seguridad local destacaron que el programa “Enlaces Seguros” responde a una política pública integral que asume que las violencias en las pantallas tienen consecuencias reales en la vida de los jóvenes.

En este marco, se pone en relieve el proyecto de Ley Ema, presentado recientemente por la diputada provincial Mayra Mendoza, que lleva el nombre de una adolescente bonaerense que se quitó la vida en agosto de 2024, tras la viralización no consentida de imágenes íntimas en su entorno escolar. El texto fue trabajado conjuntamente con Laura, la mamá de Ema, y organizaciones especializadas como Faro Digital, Ley Olimpia Argentina y Defensoras Digitales. Entre otras cosas, tiene como objetivo prevenir, detectar y abordar la violencia digital en las escuelas bonaerenses.

Finalmente, coincidieron en que existe un incremento global de los delitos informáticos y un uso temprano de redes sociales; por lo tanto, el Estado municipal reafirma su presencia acompañando a las comunidades educativas, las familias y la Justicia en la construcción de una convivencia digital más segura y saludable.