A más de 24 horas del escándalo que destapó este medio sobre la agresión del director del Colegio St Georges de Quilmes a una camarera de un bar, la entidad educativa aún no sacó ningún tipo de comunicado repudiando estos hechos, aunque fuentes de la propia dirección señalaron que "es su vida privada y no representa eso al colegio".

Todo surgió cuando una joven que trabaja como camarera en Trade Sky Bar de CABA denunció públicamente un episodio de agresión y acoso del que habría sido víctima el jueves pasado. Según su relato, el agresor fue el ejecutivo inglés Mark Symmunds, director de nivel primario del conocido colegio inglés Saint Georges de Quilmes.

El relato de la víctima

“El día jueves me tocó atender a Mark Symmunds, director de nivel primario de la escuela de Quilmes. Se sintió disconforme con el servicio, que tampoco se lo di yo, y eso le pareció motivo para gritarme él y su madre en medio del salón. Cosa que provocó mucha angustia y llanto”, relató.

La joven agregó que siguió atendiendo otras mesas con angustia y que cada vez que pasaba al lado del hombre y de su madre se burlaban y le decían "cosas que no entendía" porque "no habla su idioma".

La denuncia se realizó esta mañana y numerosos medios periodísticos ya se hicieron eco de la noticia.

Los rumores también indican que. el denunciado Mark Symmunds habría renunciado a su carg. Aunque tampoco nada oficial.