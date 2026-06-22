“Esta es una inversión realizada con fondos 100% municipales y que forma parte de la decisión política de nuestra compañera Mayra Mendoza, que, desde el primer día de gestión, se propuso seguir fortaleciendo los servicios públicos y generar mejores respuestas hacia nuestros vecinos y vecinas. Seguimos trabajando para tener un Quilmes más lindo, más limpio, y más ordenado”, señaló Eva, acompañada por el secretario de Servicios Públicos, Sebastián García.

En tanto, Sebastián García afirmó que “hay que destacar el manejo administrativo y financiero que están llevando adelante las diferentes áreas del Gobierno Municipal para que nosotros hoy podamos contar con estos cinco camiones nuevos de última generación, que vienen a aportar y a seguir sumando más herramientas para que nuestros trabajadores les brinden un óptimo servicio a los vecinos”.

Vale recordar que esta adquisición se realiza íntegramente con fondos comunales. Los nuevos vehículos serán distribuidos en las distintas bases operativas del distrito para fortalecer la capacidad de respuesta del Municipio.

La ampliación de la flota de la Secretaría de Servicios Públicos forma parte de la decisión política de continuar fortaleciendo la capacidad operativa municipal, optimizando la logística y profundizando las acciones que se desarrollan diariamente en los barrios en el marco del programa Quilmes Limpio, para seguir consolidando una ciudad más ordenada y con mejores servicios para vecinos y vecinas.

Participaron también de la actividad los subsecretarios de Servicios Públicos, Silvio Sarti; de Bases Operativas, Nelson Chávez; de Administración, Santiago Rey, y de Articulación Ciudadana, Diego Campolongo. También participaron los directores generales de las Regionales, Diego Indycki (Quilmes Centro), Javier De Luca (Bernal), Marcelo Delgado (Oeste); el director del Cementerio Municipal, Guido Humeres, y su par de Planificación, Nicolás Goñi, entre otros funcionarios presentes.