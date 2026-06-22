El intendente municipal, Carlos Balor, visitó la Cámara Regional de Comercio e Industria de Berazategui, donde mantuvo una reunión con sus directivos y referentes del comercio local. Durante el encuentro, dialogaron sobre la actualidad del sector, los desafíos que enfrenta la actividad comercial y las distintas iniciativas orientadas a fortalecer el desarrollo económico del distrito.

“Nos reunimos con representantes de la Cámara Regional de Comercio e Industria de Berazategui. Conversamos con la Comisión Directiva sobre la realidad del sector, sus desafíos y las distintas iniciativas que contribuyen al crecimiento de la actividad económica local”, expresó Balor a través de sus redes sociales.

Durante el encuentro, el Intendente estuvo acompañado por los secretarios de Obras Públicas, Cristian Ribeyrol; de Economía, Santiago Castagno; de Trabajo, Juan Manuel Parra; de Servicios Públicos, Sergio Faccenda; y de Control Urbano, Marcelo Sieczka; entre otros integrantes del Gabinete municipal.