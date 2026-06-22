El Gobierno nacional designó a Fabián Fernández como nuevo Secretario de Comunicación y Prensa de la Nación, luego de la salida de Javier Lanari del cargo.

“Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró y acompañó distintos equipos de gestión, y desde 2023 se desempeñó exitosamente al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF”, destacó el gobierno.

Hincha de Racing, Fernández es locutor nacional y antes de trabajar en YPF, se desempeñó como responsable de la comunicación, prensa y ceremonial de la Municipalidad de Lanús, durante la gestión del ex intendente Néstor Grindetti.