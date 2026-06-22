Equipos de rescate hallaron este martes varios objetos flotando en el Río de la Plata, a unos 18 kilómetros río adentro y a la altura de Atalaya. Entre los elementos encontrados hay una mochila, un termo y un bidón de combustible.

Los familiares de los cinco pescadores desaparecidos reconocieron las pertenencias y confirmaron que pertenecen a la embarcación buscada. Es el primer hallazgo concreto desde el inicio del operativo.

Tras el descubrimiento, la Prefectura Naval Argentina junto a rescatistas focalizaron y ampliaron el radio de rastrillaje en esa dirección. Los trabajos incluyen búsqueda aérea, fluvial y con embarcaciones especializadas, las 24 horas.

La Prefectura analiza las corrientes marinas, el viento y las últimas coordenadas registradas para determinar el área más probable donde podría estar la embarcación. El hallazgo de los objetos a 18 km adentro modificó el mapa de búsqueda y concentra ahora los esfuerzos en ese sector.

Los familiares de los pescadores permanecen en la zona de Atalaya a la espera de novedades. El reconocimiento de la mochila, el termo y el bidón reactivó la esperanza, aunque pidieron prudencia hasta encontrar a los tripulantes.

El operativo continúa y se mantiene el alerta para embarcaciones que naveguen la zona.