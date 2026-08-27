Lanús Gobierno otorgará nuevos turnos presenciales para acceder al servicio de castración itinerante gratuito de mascotas durante este viernes 28 de agosto, desde las 9 y hasta agotar cupos, en el Club Polideportivo El Ciclón ubicado en Balbín N° 4400, en Lanús Oeste.

Las vecinas y los vecinos que deseen reservar un espacio deberán presentar su DNI para acreditar domicilio en el distrito, aunque no es necesario que ese día concurran con sus animales de compañía. Las intervenciones quirúrgicas se realizarán desde el lunes 31 de agosto y hasta el viernes 4 de septiembre.

En todos los casos, las mascotas serán evaluadas previamente para chequear su estado de salud. Al respecto, no se autorizarán operaciones en braquicéfalos o sus mestizos bajo ningún concepto.

Los animales tendrán que cumplir con las siguientes condiciones físicas: peso en gatos y gatas desde dos kilos y en perros y perras de cuatro a 25 kilos; edad: gatas y perras desde los seis meses a los ocho años, y en gatos y perros desde los ocho meses a los ocho años; animales en celo: pueden ser castrados (aunque será conveniente la evaluación de un profesional); hembras embarazadas: sólo durante los primeros 30 días de gestación; y postparto: dos meses después de la parición.