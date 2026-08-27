El Municipio de Quilmes informa que desde el jueves 27 de agosto hasta el jueves 8 de octubre estará abierta la convocatoria para ser parte del “Fondo de Juventud y Acción Climática”, una iniciativa conjunta entre la gestión local y Bloomberg Philanthropies, que busca incentivar mediante microsubvenciones la participación de los jóvenes contra el cambio climático. Este histórico lanzamiento marca el compromiso ambiental global del distrito, siendo este uno de sus ejes de gestión.
A través de este programa internacional, se financiarán una serie de proyectos socioambientales diseñados y liderados por jóvenes del distrito, quienes pasarán por una etapa previa de inscripción y evaluación.

Detalles clave del programa

-Destinatarios: Jóvenes residentes de entre 15 y 24 años de edad.
-Requisito: Contar con el acompañamiento de una organización sin fines de lucro, con personería y cuenta bancaria.
-Financiamiento: Subvención directa para la ejecución de las propuestas seleccionadas.
-Ejes temáticos: Gestión sostenible de residuos y economía circular; infraestructura verde, forestación y protección ambiental; Transición Energética Local, Educación y Promoción Ambiental.
El Fondo de Juventud y Acción Climática busca consolidar el rol activo de las juventudes como agentes de cambio en sus propias comunidades. Con este fondo conjunto, el Municipio y Bloomberg Philanthropies apuntan a fortalecer el liderazgo juvenil, la innovación y la participación comunitaria, permitiendo que las nuevas generaciones construyan soluciones reales frente a los desafíos climáticos locales.

Las bases y condiciones ya se encuentran disponibles en el sitio web del Municipio, y desde el 27 de agosto ya estará disponible el formulario de inscripción, que se realizará exclusivamente de manera online. Por más información ingresar al link: https://quilmes.gov.ar/fondo-de-juventud-y-accion-climatica.php y también a través del mail de contacto: [email protected]