A través de este programa internacional, se financiarán una serie de proyectos socioambientales diseñados y liderados por jóvenes del distrito, quienes pasarán por una etapa previa de inscripción y evaluación.

Detalles clave del programa

-Destinatarios: Jóvenes residentes de entre 15 y 24 años de edad.

-Requisito: Contar con el acompañamiento de una organización sin fines de lucro, con personería y cuenta bancaria.

-Financiamiento: Subvención directa para la ejecución de las propuestas seleccionadas.

-Ejes temáticos: Gestión sostenible de residuos y economía circular; infraestructura verde, forestación y protección ambiental; Transición Energética Local, Educación y Promoción Ambiental.

El Fondo de Juventud y Acción Climática busca consolidar el rol activo de las juventudes como agentes de cambio en sus propias comunidades. Con este fondo conjunto, el Municipio y Bloomberg Philanthropies apuntan a fortalecer el liderazgo juvenil, la innovación y la participación comunitaria, permitiendo que las nuevas generaciones construyan soluciones reales frente a los desafíos climáticos locales.

Las bases y condiciones ya se encuentran disponibles en el sitio web del Municipio, y desde el 27 de agosto ya estará disponible el formulario de inscripción, que se realizará exclusivamente de manera online. Por más información ingresar al link: https://quilmes.gov.ar/fondo-de-juventud-y-accion-climatica.php y también a través del mail de contacto: [email protected]