El próximo domingo 6 de Septiembre los amantes de la moda circular y las compras de segunda mano tienen una cita imperdible en Quilmes con una nueva edición del Mercado en el Club, la aclamada mega feria de ropa usada que reúne a más de 70 emprendimientos independientes de ropa segunda mano. El evento se llevará a cabo de 11 a 19 horas en el Club de Arte Tempuja, ubicado en Cerrito 56, Bernal.

Hay ropa súper económica y de muy buena calidad, se puede probar, se acepta efectivo y billeteras virtuales.

El espacio es el Club Progresista de Bernal, un club de barrio con más de 80 años de historia, reactivado y puesto a punto hace algunos años de la mano de la cooperativa artística Tempuja, por lo que se ha vuelto más conocido como Club de Arte Tempuja.

El lugar cuenta con un buffet renovado con riquísimos platos, cervezas artesanales tiradas y sector para sentarse en la vereda, ofreciendo un entorno ideal para toda la familia.

Es un evento de entrada gratuita y grandes oportunidades de ofertas, por lo que se espera una gran cantidad de asistentes.

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