La construcción del Centro Cívico Municipal El Pato, ubicado en calle 611 y Colectora Autovía 2, ya alcanzó un 80% de avance y se encuentra en la etapa final de ejecución. La obra es impulsada por el intendente Carlos Balor, financiada íntegramente con fondos municipales y permitirá acercar distintos servicios y Dependencias a los vecinos y vecinas de la localidad.

El edificio contará con aproximadamente 500 metros cuadrados cubiertos, sectores semicubiertos y un parque público exterior. Allí funcionarán la Delegación Municipal, el Registro Provincial de las Personas, un Centro de Operaciones Municipal (COM), una Oficina de Control Inmobiliario, espacios multiuso y un Salón de Usos Múltiples (SUM), entre otros servicios.

“La obra de construcción del Centro Cívico Municipal El Pato ya avanzó en un 80%. Es una obra muy importante. Estamos terminando el muro de ladrillos y nos resta la colocación de las piezas de carpintería, pintura, conexión de instalaciones y artefactos de iluminación”, explicó el arquitecto Juan Glerean, director de Proyectos de la Secretaría de Cultura y responsable del proyecto. Asimismo, indicó que "de acuerdo con el ritmo actual de los trabajos, esperamos poder finalizarlos en noviembre o diciembre de este año”.

La obra había quedado paralizada durante la gestión del actual Gobierno nacional y fue retomada en 2025 por el Dr. Juan José Mussi, con financiamiento municipal. Actualmente, los trabajos continúan durante la gestión del intendente Carlos Balor, con el objetivo de que la comunidad de El Pato pueda contar con un nuevo espacio para realizar trámites, acceder a servicios y desarrollar actividades.

En este sentido, Glerean destacó las características constructivas del edificio: “Es un edificio inteligente, cuenta con carpinterías de DVH, doble muro y aislaciones térmicas”. Y finalizó: “Aquí los vecinos tendrán un lugar nuevo para reunirse, realizar consultas, reclamos, averiguaciones y pago de tasas municipales. Se trata de una mejora para toda la localidad”.

Para conocer más obras que avanzan en el distrito, se puede ingresar en Berazategui.gob.ar/obrasygestion.