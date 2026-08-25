Fuentes cercanas al Juzgado Federal de Quilmes dejaron trascender que se investiga una potencial red que busca defraudar al ANSES Regional con presuntos embarazos truchos.

Según informaron, en las últimas semanas se detectó en distintas sedes del ANSES a mujeres que intentaron tramitar la asignación por embarazo con papeles dudosos, y la firma de tres médicas que se repiten, quienes ya tendrían causas por estafas y defraudación contra la administración pública.

“La operatoria sería vender la plantilla de embarazo firmada y sellada por médico habilitado”, deslizaron.

Con el correr de las semanas, explicaron, se conocerían más detalles de la denuncia.