El Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, a través de la Dirección de Manejo de Emergencias Sanitarias, Catástrofes y Red de Atención Hospitalaria, llevó adelante con éxito un operativo de aeroevacuación que permitió trasladar desde Jujuy hasta La Plata a dos pacientes politraumatizados para continuar su atención en hospitales provinciales de alta complejidad.

Los pacientes, padre e hijo de 60 y 37 años, ambos bonaerenses, sufrieron múltiples traumatismos musculoesqueléticos y fracturas luego de que el vehículo en el que viajaban desbarrancara en la provincia de Jujuy. Un tercer paciente permanece internado en una clínica de esa provincia.

Tras la aeroevacuación, ambos pacientes fueron derivados a los hospitales provinciales “Rossi” y “San Martín” de La Plata, donde continúan con sus respectivos tratamientos y reciben atención especializada acorde a la complejidad de sus cuadros.

El operativo se realizó el sábado 22 de agosto, luego de recibirse la solicitud de traslado. El avión sanitario partió rumbo a Jujuy y arribó a esa provincia a las 13:30. Una vez completada la aeroevacuación, emprendió el regreso y aterrizó en La Plata a las 20:30.

Por sus características y la distancia recorrida, el operativo constituyó una de las aeroevacuaciones sanitarias de mayor complejidad realizadas por la Provincia de Buenos Aires. Para este tipo de emergencias, la Dirección Provincial de Aeronáutica pone a disposición del Sistema Integrado de Emergencias Sanitarias (SIES) un avión Gran Caravan, equipado para operar en pistas cortas y de pasto, además de un helicóptero H145 destinado a emergencias sanitarias.

La posibilidad de realizar traslados aéreos permite acortar los tiempos de derivación y garantizar que pacientes bonaerenses que se encuentran fuera del territorio provincial puedan acceder a la atención de mayor complejidad dentro de la red pública de salud de la Provincia.