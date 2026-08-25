La intendenta de Avellaneda, Magdalena Sierra, participó de la inauguración de la exposición del fotógrafo y fotoperiodista Pablo Grillo, en el CFL Nº 413, ubicado en Giribone 772.La exhibición contiene las fotos que tomó Pablo el 12 de marzo del 2025, cuando un gendarme le disparó un cartucho de gas lacrimógeno en la cabeza mientras trabajaba cubriendo la marcha de los jubilados en las inmediaciones del Congreso.Durante la visita, Magdalena Sierra también recorrió los cursos deformación profesional que se dictan en el CFL. Se trata de capacitaciones en oficios que tienen como fin adquirir herramientas prácticas orientadas al mercado laboral actual.De la ceremonia participaron el director del CFL Nº 413, Cristian Torres; la directora provincial de empleo, Claudia Lazzaro; el secretario General del Sindicato de Obreros Curtidores de la República Argentina, Gabriel Navarrete; y el secretario ejecutivo del Instituto Provincial de Formación Laboral, Ezequiel Berrueco; entre otros.