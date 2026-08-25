“El programa municipal ‘Menos Residuos Más Comunidad’ es una iniciativa que reúne, en un mismo día, los trabajos de poda correctiva, recolección de residuos verdes, voluminosos y de materiales reciclables. Nuestro objetivo es que sacar los residuos sea cada vez más simple, por eso, desde que pusimos en marcha este programa, ya resolvimos más de 10.100 reclamos y el Plan de Poda Correctiva y Responsable alcanzó un 87% de avance, entrando en sus últimos días de esta temporada que finaliza en agosto. Seguimos trabajando para construir un Quilmes más lindo, más limpio y ambientalmente responsable”, destacó Mieri, que saludó a trabajadores, docentes de un Jardín de la cuadra y vecinos, acompañada por el secretario de Ambiente y GIRSU, Roberto Gaudio.

Por su parte, Roberto Gaudio, explicó: “Con este programa encontramos la forma de simplificarle la relación del quilmeño con el Municipio, dado que buscamos que el mismo día y en el mismo horario convivan todos los sistemas de recolección que tiene la Comuna. Queremos recordarles que para nosotros es muy importante que los vecinos y vecinas de la ciudad se sumen en este compromiso ambiental que tenemos acá, y diferencien y separen sus residuos”.

Durante la jornada trabajaron dos cuadrillas de trabajadores de poda correctiva y recolección de residuos verdes, junto a los equipos de recolección de residuos voluminosos y materiales reciclables. También participó el equipo de Atención a la Comunidad, que recorrió la zona puerta a puerta para acercar información sobre el programa y conversar con las y los vecinos.

El programa municipal “Menos Residuos Más Comunidad” articula en una misma jornada distintos servicios de higiene urbana, a partir de una planificación territorial que permite coordinar recorridos, distribuir personal, vehículos y equipamiento, y organizar las tareas de acuerdo con las necesidades de cada sector. La iniciativa propone un esquema integral de gestión ambiental que reúne los servicios de poda correctiva, recolección de residuos verdes y voluminosos, y recolección diferenciada de materiales reciclables.

P