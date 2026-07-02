“Tenemos que buscar la manera de transformar de verdad la realidad de esas familias de una vez por todas. Porque nosotros no vamos a decir que no se va a inundar más; vamos a abordar responsablemente cómo mitigamos las consecuencias de la crisis climática y cómo cumplimos con lo que para nosotros no solamente es un sentimiento, sino una premisa y una obligación. Donde hay una necesidad, hay un derecho. Y hay un derecho de los vecinos de la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras de poder vivir tranquilos y no estar pensando con cada lluvia si van a poder vivir una vida acorde y digna, como todos lo merecemos, o si van a perder lo que con tanto esfuerzo y sacrificio tienen en sus casas y en sus vidas”, destacó Mayra, intendenta de Quilmes en uso de licencia.

En esa línea, sostuvo que “en 2023 presentamos la ley de creación de la cuenca de los arroyos. Logramos la sanción y comenzamos a hacer la presentación para conseguir el financiamiento internacional, porque nadie aquí desconoce que se ha desfinanciado por completo la obra pública. Quilmes necesita, dentro del plan hídrico, dos aliviadores, y no está previsto en ningún presupuesto que esto sea así. Por eso hemos solicitado y presentado ante la CAF las necesidades de obras de nuestro plan hídrico. Este financiamiento necesita una garantía soberana y la provincia de Buenos Aires ha pedido que se firme ante el Gobierno Nacional, ante el ministro Luis Caputo, la garantía soberana para el préstamo, el crédito de CAF para estas obras, y por supuesto no la tenemos. Pero no vamos a dejar de insistir”.

Por último, Mayra, que luego recorrió junto a los presentes las obras de ampliación que se llevan adelante en la Casa de la Altos Estudios y participó de un streaming de la UNLAM, enfatizó: “Vamos a seguir presentando y generando conciencia de lo que significa esta necesidad de obras en Quilmes, Varela, Almirante Brown, Avellaneda y Presidente Perón. Más de un millón de habitantes viven a la vera de esta cuenca. Y creemos profundamente en que este trabajo mancomunado puede hacer realidad esta necesidad, que no habla de qué intendente o de qué color político. Es una política de Estado que se necesita para transformar una realidad muy perjudicial desde hace mucho tiempo en la vida de los habitantes de esta cuenca”.

En este marco, el vicepresidente Corporativo de la CAF, Christian Asinelli, valoró la labor de Mayra en el plano internacional: “Es una participante muy comprometida en los espacios como Mercociudades. Mayra ha venido trabajando muchísimo para la cuenca de los arroyos San Francisco-Las Piedras. Y hemos estado hablando con ella ya desde hace mucho tiempo en la planificación de esto” y explicó que “creamos la red BiodeverCiudades para trabajar con intendentes e intendentas que son los que hacen la política pública, los que llevan adelante las cuestiones fundamentales para mejorar la calidad de vida de la gente y que solucionan los problemas reales del día a día. Tenemos que trabajar con planificación porque para pensar en el futuro, hay que planificar”.



Por su parte, el intendente de Luján, Leonardo Botto, habló sobre el financiamiento de las obras en la cuenca del río Luján: “Teníamos el plan y después había que conseguir el financiamiento. Por eso, en 2015, Cristina Fernández, presidenta, firmó la garantía soberana, porque sin eso ni la provincia ni los municipios pueden tomar deuda en la República Argentina. Es parte de los desafíos cuando uno crea un Comité de Cuenca y tiene que salir a buscar financiamiento internacional. Sin esa garantía soberana, si bien se están estudiando algunas alternativas, la verdad es que es muy difícil. Pero vino el cambio de gobierno a nivel nacional y provincial, y la verdad es que se avanzó muy poco, un 5 % en el período 2015-2019. Y en 2019 hubo que recrear el Comité de Cuenca”.

En esa línea, el jefe comunal de Mercedes, Juan Ustarroz, aseveró: “el Estado Nacional tiene que hacer obra en el Estado Nacional. También, si uno analiza el triángulo impositivo de la Argentina, los matanceros, los lujaneros, los quilmeños, los mercedinos, aportamos, de nuestros impuestos, el 80 % del Gobierno Nacional, el 16% a los Estados Provinciales y el 4% de los Municipios. Y en un proyecto de Patria, en un proyecto de país, se necesita de todos los niveles del Estado, tanto nacional, provincial como municipal, para llevar adelante este tipo de cosas”.

En tanto, el rector de UNLAM, Daniel Martínez, indicó: “El río tiene que ser visto como algo integrante de la comunidad, algo que ejerce y da vida, como cuidar los espacios verdes, como buscar distintas asociaciones que puedan brindar y mejorar la calidad de vida. Y esto esto nos viene a ayudar la CAF, a través de Christian Asinelli y el financiamiento que brinda para este tipo de obras, tan importantes para la comunidad, para la sociedad, para mejorar la calidad de vida de los vecinos”.

Sobre lo que se necesita realizar para la cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras, a partir de los estudios y proyectos que ejecutados para esta obra se estima que las tareas a realizar demandarán unos 350 millones de dólares, para un plan de obras de gran escala: canalización, reservorios, estaciones de bombeo, nuevos puentes y senderos de borde de arroyo que, además de su función hidráulica, devuelven espacio público de calidad a los barrios.

La obra central es el Túnel Aliviador del Arroyo Las Piedras: 11 kilómetros de longitud y 6 metros de diámetro, bajo la traza de la calle Florencio Varela, para derivar los excedentes hídricos directamente al Río de la Plata. Se estima una inversión de 224 millones de dólares. A esto se suman conductos aliviadores en la zona de confluencia de los arroyos San Francisco y Las Piedras -cerca de 80 millones de dólares-, mejoras ambientales y de saneamiento, y el fortalecimiento del Comité de Cuenca y de los sistemas de monitoreo y alerta temprana.

En este sentido, se envió el perfil al Ministerio de Economía de la Nación porque ya se realizaron obras similares con financiamiento internacional (en el río Luján con la CAF; el arroyo Maldonado con el BIRF y el río Reconquista con BID) y ahora se espera una respuesta para lograr ese financiamiento internacional para llevarla adelante.

Quilmes es uno de los 135 municipios de la Provincia de Buenos Aires, con 125 km² y 636.026 habitantes. La cuenca de los arroyos San Francisco y Las Piedras -178 km², compartidos con Florencio Varela, Almirante Brown y Avellaneda- es uno de los sistemas hídricos más complejos del AMBA: según el Censo 2022, allí viven 1.119.275 personas. Los arroyos confluyen en el Santo Domingo, que desemboca en el Río de la Plata, por lo que cualquier intervención debe pensarse de forma regional, no municipio por municipio.

Este proyecto se elaboró en 2021, con participación de universidades, equipos técnicos municipales y especialistas en cuencas urbanas, combinando por primera vez obras hidráulicas estructurales, manejo ambiental, urbanización de barrios, participación comunitaria y planificación interjurisdiccional. En 2023 se impulsó en la Legislatura bonaerense la creación del Comité de Cuenca, que obtuvo media sanción y sentó las bases para una gestión inter-municipal coordinada.

En este marco, ya se ejecutó una primera etapa: limpieza y readecuación de los arroyos, apertura de canales, retiro de residuos y desobstrucción de puntos críticos. Se mejoró el escurrimiento en zonas clave, pero es apenas el primer escalón: las obras de fondo exceden la capacidad financiera de cualquier municipio actuando solo.