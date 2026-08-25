Lanús Gobierno informa que se encuentra abierta la preinscripción para que las interesadas y los interesados puedan participar de los diferentes talleres que se brindarán a partir del lunes 7 de septiembre en la Escuela Municipal de Oficios, situada en Dr. Lorenzo Guarracino N° 3025, en Remedios de Escalada, con el objetivo de acercar herramientas para potenciar el crecimiento personal, profesional y laboral de los vecinos y de las vecinas.

Las ofertas disponibles los días lunes son los Talleres de Moldería, Corte y Confección (Nivel 1) de 8:30 a 11:30 y (Nivel 2) de 12 a 15; de Electricidad de 12 a 15; de Marroquinería (Nivel 2) de 15:30 a 18:30; y de Colorimetría de 15:30 a 18:30.

Los martes se ofrecen los Cursos de Carpintería de 8:30 a 11:30; de Electricidad de 8:30 a 11:30 y de Paneles Solares de 12 a 15; mientras que, los miércoles se dictarán clases de Carpintería de 15:30 a 18:30, de Revestimiento Cerámico de 12 a 15, de Herrería de 12 a 15 y de Plomería (Nivel 1) de 15:30 a 18:30.

A su vez, los jueves se darán los Talleres de Marroquinería (Nivel 1) de 15:30 a 18:30, de Herrería de 8:30 a 11:30, de Paneles Inteligentes con texto led de 8:30 a 11:30, de Paneles Solares de 12 a 15, de Plomería (Nivel 2) de 12 a 15 y de Refrigeración de Aires Acondicionados de 15:30 a 18:30.

Por último, los viernes se realizarán los Cursos de Refrigeración de Aires Acondicionados de 8:30 a 11:30, de Tejido en Telar de 12 a 15 y de Muralismo también de 12 a 15. Aquellos que deseen participar de las diversas actividades, podrán realizar la preinscripción a través del sitio: https://tramitesweb.lanus.gob.ar/tramites/264/inscripcion-a-talleres-de-la-escuela-municipal-de-oficios y tendrán que tener descargada la aplicación Lanús Digital.