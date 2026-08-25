

La senadora bonaerense Florencia Arietto brindó respaldo político y legal a Marcela Rolón, la mujer que denunció por violencia de género a Diego Martín Tula, Secretario de Organización de la UOCRA de Florencio Varela cercano al dirigente 'Lagarto' Olmedo. El caso, que comenzó como una denuncia por agresiones en el ámbito privado, escaló a una denuncia por hostigamiento, aprietes y abuso de poder sindical.

Según relató Rolón, sufrió golpes, el robo de su celular, la usurpación de sus redes sociales para la difusión de imágenes íntimas y el envío de contenido pornográfico a su hija menor. Además, denunció el corte de los servicios de luz y agua en su domicilio y el despido de su hijo de la obra donde trabajaba bajo el gremio.

Tras reunirse con Arietto, la víctima afirmó: "Me siento segura y respaldada. Que Florencia me dijo que yo no estoy sola, que ella me va a apoyar en mis denuncias, me da mucha seguridad". La legisladora confirmó que acompañará la batería de denuncias que se presentarán en la Justicia.

Tula es hombre de máxima confianza de Juan "Lagarto" Olmedo, titular de la seccional Quilmes-Berazategui-Varela. Ambos están procesados desde 2016 en una causa por asociación ilícita, estafa y defraudación, expediente que incluyó allanamientos de la Policía Federal en las sedes gremiales con secuestro de documentación, teléfonos y armas de fuego.

Con el respaldo de Arietto, la denuncia dejó de ser un hecho aislado y se convirtió en un caso testigo que pone bajo la lupa las prácticas de la conducción de la UOCRA en el sur del conurbano.