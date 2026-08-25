La Editorial El Antídoto lanza los números 3 y 4 de la colección "El ojo austral". Los textos, de bajo costo y rigor científico, proponen una mirada decolonial sobre el territorio y la historia argentina.

El investigador Ariel Hartlich anuncia la publicación de dos nuevos títulos de la serie El ojo austral, editados por El Antídoto. Estas entregas profundizan tópicos de la tesis doctoral del autor, abordando problemáticas sobre la soberanía nacional y las epistemologías del Sur con un formato accesible y pedagógico.

El tercer cuaderno, titulado ¿A quién pertenece el Sector Antártico Argentino?, invita a repensar la Antártida no como un “territorio lejano” ni desde la mera disputa jurídica, sino como un espacio de soberanía viva. Allí, la ciencia, la cartografía y la educación se entrelazan para afirmar derechos históricos.

Por su parte, el cuarto volumen, ¿Qué nos enseña la Chacana?, desentraña el núcleo técnico y epistémico con el que las culturas andinas organizaron millones de kilómetros de territorio. El texto analiza cómo la fórmula de la Chacana sirvió de base para el trazado de caminos, el replanteo de asentamientos urbanos y la determinación de los ciclos agrícolas bajo una decidida afirmación de las referencias meridionales.

La colección "El ojo austral"

Estos textos se suman a los títulos ya publicados: ¿Arriba o abajo?, que cuestiona la mirada hegemónica “nortearribista” y eurocéntrica que margina al Sur; y ¿Por qué Argentina es un país bicontinental?, que recorre la historia y geografía nacional desde el Polo Sur hasta Jujuy.

La colección, que próximamente incluirá entregas sobre el Mar Argentino, Malvinas y los planisferios, se caracteriza por su formato A5, portada a color en papel ilustración y 24 páginas interiores a un costo accesible ($7.000) para fomentar la circulación del conocimiento.

Datos de contacto y compra

Los ejemplares pueden solicitarse vía WhatsApp al 11 5946 0490, o a través de las redes sociales: Instagram @arielhartlich / Facebook: ariel.hartlich.