La diputada provincial e intendenta de Quilmes en uso de licencia, Mayra Mendoza, recorrió este jueves el Gran Parque de Juegos, que está instalado en el Polideportivo Municipal Reinaldo Gorno (bulevar Indio Gómez -ex Vicente López- y Lafinur, Quilmes Oeste), por el que ya pasaron más de 130.000 vecinos, en el marco de las Vacaciones de Invierno 360, con el que el Municipio lleva adelante múltiples actividades gratuitas para toda la familia en distintas sedes de la Comuna.

“La verdad que el sentimiento como mamá, como tía, como todo lo que somos, es para que todas las familias lo puedan disfrutar. Los chicos tienen derecho a ser felices, a poder jugar y a divertirse. Y entre tantas preocupaciones que tienen hoy las familias argentinas con lo caro que sale una entrada de un cine o un parque, desde la Muni pensamos cada año poder hacer este Parque de Juegos y hacerlo mejor”, señaló Mayra en el streaming del Gran Parque de Juegos (Los Días Más Felices), acompañada por funcionarios y funcionarias del Gabinete Municipal.

Y destacó: “Estas son las cosas que también muestran qué siente un gobierno al momento de tomar decisiones. Si no le importa qué hacen los chicos, si se pueden quedar aburridos y con, lamentablemente, las pantallas en sus casas, o si pueden venir al polideportivo y disfrutar de todo este Gran Parque de Juegos, para que desde los más chiquitos hasta los adolescentes puedan disfrutar, de eso se trata. Lo hicimos el año pasado y años anteriores, lo estamos haciendo este 2026 y lo seguiremos haciendo para adelante. Por eso nos tenemos que seguir acompañando. Esto es mutuo, es un trabajo entre todos”.

A su vez, la Legisladora invitó a concurrir al festejo del Día de las Niñeces, que se realizará el domingo en el Polideportivo Municipal y que formará parte del cierre del programa Vacaciones 360: “Las familias, los niños y las niñas que disfrutaron y que siguen disfrutando de este Gran Parque de Juegos, sepan que continúa hasta el último día de las vacaciones de invierno y que vamos a tener, el domingo 2 de agosto, un gran festival para adelantarnos y comenzar a festejar el Mes de las y los Niños. Va a tener de todo, a partir de las 11 y hasta las 15”.

En este marco, Mayra remarcó la injusta detención de Cristina Fernández de Kirchner, insistió en pedir su libertad y que deje de estar proscripta, dio detalles de la Ley Ema, advirtió sobre la los peligros de la ludopatía entre los más jóvenes, y acerca las obras hidráulicas y de infraestructura que hacen falta solucionar el tema de los arroyos San Francisco y Las Piedras, que servirán para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos que viven en la zona.

En tanto, la secretaria de Educación y Culturas, Evangelina Ramírez, indicó que “esta es una actividad que lleva adelante el Municipio de Quilmes como una política pública de acceso no solamente a las infancias y adolescencias, sino que es un punto de encuentro para toda la familia. Al día de hoy, que ya llevamos el undécimo de actividad, estamos alrededor de los 130.000 vecinas y vecinos de Quilmes y algunos seguramente de alrededor, que están disfrutando de este espacio con propuestas para las distintas edades y además con una gran atracción que es el circo con 3 funciones diarias”.

El Gran Parque de Juegos se podrá disfrutar hasta el sábado 1 de agosto, todos los días de 10 a 15, y el domingo 2, con el festejo del Día de las Niñeces, de 11 a 15. El predio cuenta con espacios gamers, estaciones de maquillaje, plaza blanda, centro de actividades, carpa de circo, samba, simulador 5D, reloj loco, simulador de surf, bungee jumping, pista de cuatriciclos, carreras de obstáculos, inflables, camas elásticas y foodtrucks, entre otras acciones.

La programación completa, con días y horarios, se encuentra disponible en: www.quilmes.gov.ar/agenda.

Participaron también de la actividad las y los secretarios y secretarias de Niñez y Desarrollo Social local, Florencia Di Tullio; de Gobierno, Florencia Esteche, y de Participación Ciudadana, Fabio Báez, y el subsecretario de esta última área, Facundo Rivero, entre otros funcionarios y funcionarias municipales.